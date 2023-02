Le patrimoine documentaire à l'honneur : la revue À rayons ouverts de BAnQ fait peau neuve





MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - La revue À rayons ouverts fait peau neuve! Réalisée par les spécialistes de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), elle vise à faire connaître les documents patrimoniaux conservés par l'institution.

Au fil des 72 pages de la revue, archives et imprimés rarement diffusés se dévoilent grâce à une mise en page aérée qui invite à la découverte : photographies, manuscrits, revues et journaux anciens, estampes et gravures, affiches, cartes postales ou géographiques, partitions, programmes de spectacles, livres d'artistes, et plus encore. Les textes des bibliothécaires, cartothécaire et archivistes de BAnQ accompagnent les reproductions et permettent de profiter de leur expertise. Simples curieux, chercheurs, amateurs d'histoire ou nostalgiques invétérés, tout le monde y trouvera de quoi se mettre sous la dent!

Un numéro consacré à l'agriculture

Intitulé « Culture et agriculture », le nouveau numéro (110) porte principalement sur le patrimoine documentaire agricole. Il propose entre autres des articles sur les marchés publics, la presse agricole et la médecine vétérinaire au xixe siècle, les archives du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, l'alcool au Québec et l'héritage d'Omer Beaudoin, agronome-photographe du Québec rural. On y découvre aussi des documents remarquables acquis récemment par BAnQ et un article sur Montréal, reine des plaisirs nocturnes entre 1920 et 1950.

À rayons ouverts est distribuée gratuitement dans les édifices de BAnQ à travers le Québec et peut être consultée sur BAnQ numérique. La revue est également disponible dans plus de 250 bibliothèques et centres de documentation partout au Québec. Elle est publiée une fois par année.

Citation

« La mémoire documentaire du Québec a un nouvel écrin! Dans son format actualisé, À rayons ouverts permet de découvrir des trésors insoupçonnés qui se révèlent dans toute leur beauté et leur pertinence. Je vous invite à y plonger sans modération. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

Une revue qui ne date pas d'hier

Les origines d'À rayons ouverts remontent à 1967. Cette année-là, le ministère des Affaires culturelles lance un outil de communication intitulé Bulletin de la bibliothèque Saint-Sulpice. Quelques mois plus tard, la publication est rebaptisée Bulletin de la Bibliothèque nationale. Elle changera de nouveau de nom en 1973 (Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec), puis en 1984 (L'Incunable - Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec). En 1987, la revue adopte son titre actuel. Son objectif, le nombre de parutions annuelles et le nombre de pages ont varié au fil des ans, son contenu aussi. Elle a suivi l'évolution de l'institution nationale qu'est aujourd'hui BAnQ.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois piliers voués à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents. La Grande Bibliothèque, située au coeur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques. BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

