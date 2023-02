En intégrant la protection de l'exécution basée sur un agent fournie par ThreatOptix, Orca Security offre la meilleure des solutions de sécurisation des applications cloud natives





Orca Security, la pionnière de la sécurité cloud sans agent, annonce ce jour que la plateforme Orca Cloud Security inclura prochainement le système de protection de l'exécution et de l'application basées sur un agent offert par ThreatOptix pour les applications cloud natives, y compris les machines virtuelles, les conteneurs et les applications Kubernetes. Bien qu'Orca reste attachée à la sécurité du cloud sans agent, cette nouvelle fonctionnalité ? fondée sur le leadership d'Orca dans ce secteur ? fournit la couverture et la visibilité les plus complètes sur l'ensemble du cloud et offre aux clients la possibilité de choisir de quelle manière ils veulent sécuriser leurs applications.

Les nouvelles fonctionnalités de ThreatOptix, dont la technologie fournit une sécurité Linux complète en mettant l'accent sur la protection de la charge de travail dans le cloud, amélioreront la détection de l'exécution et l'application au sein de la plateforme de sécurité cloud d'Orca. Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Orca seront fournies via un partenariat stratégique avec ThreatOptix, selon lequel tous les déploiements d'agents et la gestion des politiques, ainsi que les données, seront entièrement intégrés à la plateforme Orca et vendus en tant que plateforme unique.

Les équipes de sécurité chargées de sécuriser les charges de travail d'aujourd'hui, notamment la gestion des vulnérabilités, le suivi de la conformité et la détection et la prévention avancées des menaces, sont confrontées à de nombreux défis. Pour répondre à ces préoccupations, Orca s'est toujours efforcée de fournir uniquement les meilleures capacités sans agent. Cependant, il y a des applications critiques spécifiques pour lesquelles les entreprises peuvent avoir besoin d'un agent pour se doter d'une protection avancée de l'exécution et de l'application.

Selon l'Enterprise Strategy Group*, «La croissance continue des charges de travail basées sur Linux, tant les instances de machines virtuelles que les conteneurs d'applications, est devenue une facette plus importante de la surface d'attaque. Ces actifs étant temporels, ils ne fonctionnent souvent pas lorsque les analystes de la sécurité procèdent aux enquêtes. C'est pourquoi il est nécessaire de capturer l'activité du système au moyen d'une offre EDR spécialement conçue pour les charges de travail Linux.»

«Orca Security s'est donné pour mission d'innover en permanence en matière de sécurité cloud et de repousser les limites du possible afin de devenir, maintenant et à l'avenir, votre partenaire clé pour la sécurisation intégrale de vos environnements cloud, a déclaré Avi Shua, PDG et co-fondateur d'Orca Sécurité. Dans le cadre du développement de notre plateforme de sécurité cloud, nous avons opté pour une association stratégique avec ThreatOptix parce qu'ils ont pour objectif principal de fournir une protection de l'exécution et de l'application pour applications cloud natives.»

ThreatOptix a été fondée par Ehud («Udi») Shamir et Sameet Mehta. Udi a cofondé SentinelOne, pionnière de l'XDR, dont Sameet Mehta a été le directeur financier. Tous deux possèdent de nombreuses années d'expérience de la protection de l'exécution des charges de travail.

«Dès sa fondation, les efforts de ThreatOptix ont été concentrés sur la protection de la charge de travail cloud, a déclaré Udi Shamir. Les solutions EDR existantes ne sont pas optimisées pour répondre à la nature dynamique et éphémère des applications cloud natives d'aujourd'hui qui s'exécutent via des conteneurs et Kubernetes. Ce partenariat avec Orca, le leader de la sécurité cloud sans agent, va renforcer une solution déjà innovante pour mieux répondre aux cas d'utilisation d'un agent pour la protection de la charge de travail dans le cloud.»

Lorsque cette intégration sera réalisée, les clients de la plateforme Cloud Security d'Orca pourront immédiatement déployer et gérer l'agent ThreatOptix et configurer des politiques à partir de l'interface utilisateur d'Orca. Toute la télémétrie d'exécution basée sur l'agent sera entièrement disponible dans le modèle de données unifié d'Orca, ce qui garantira la facilité d'utilisation et de fonctionnement.

«Dans l'écosystème de la cybersécurité, nombreux sont les partenariats dépourvus d'une stratégie d'intégration profonde. Ce défaut conduit à des solutions de fortune inefficaces et sans valeur pour leurs utilisateurs, a déclaré Gil Geron, CPO et co-fondateur d'Orca Security. Nous pensons que ce partenariat et cette intégration stratégiques et spécifiquement conçus auront un impact transformateur qui sécurisera le cloud et offrira une solution homogène vendue sous un seul numéro SKU. Une fois intégrés, les clients d'Orca bénéficieront d'une expérience harmonieuse avec un agent agissant de la même manière qu'une fonctionnalité Orca d'origine. La plateforme prendra en charge tous les environnements cloud sécurisés par nous actuellement, y compris les environnements hautement réglementés comme FedRAMP.»

Pour plus d'informations sur la façon dont Orca se concentre sur la sécurisation des environnements cloud et la gestion des risques liés au cloud, visitez le blog Orca. En outre, les entreprises souhaitant tester la plateforme Orca sont invitées à s'inscrire ici pour une évaluation gratuite des risques liés au cloud pendant 30 jours.

Disponibilité

La solution intégrée sera disponible au second semestre 2023.

À propos d'Orca Security

La société Orca Security est la pionnière de la sécurité cloud sans agent à laquelle des centaines d'entreprises dans le monde font confiance. Grâce à sa technologie brevetée SideScanningtm et à son modèle de données unifié, Orca sécurise les entreprises qui migrent vers le cloud et évoluent dans le cloud. La plateforme Cloud Security d'Orca offre la couverture et la visibilité les plus complètes au monde de tous les risques liés au cloud. Orca innove en permanence et améliore constamment son expertise pour permettre aux équipes de sécurité d'identifier et de corriger rapidement les risques et de garantir la sécurité de leurs activités. Créez votre premier compte en quelques clics: https://orca.security ou inscrivez-vous pour une évaluation gratuite des risques liés au cloud.

À propos de ThreatOptix

ThreatOptix offre une protection de serveur inégalée, conçue dès l'origine pour protéger Linux grâce à une technologie qui permet aux grandes entreprises et aux agences gouvernementales de détecter, classer et atténuer les menaces plus facilement et plus efficacement qu'avec toute autre offre existante.

* ESG: The Maturation of Cloud-native Security 2021

