Le Centre financier international de Dubaï se développe à un rythme record en 2022





Ses revenus combinés ont dépassé les 272 millions de dollars pour la première fois

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- Le Centre financier international de Dubaï ( DIFC ), le principal centre financier international de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud (MEASA), a poursuivi sa croissance à un rythme record en 2022.

Le nombre total de sociétés actives enregistrées au DIFC est passé à 4 377 en 2022, soit une augmentation de 20 % par rapport aux 3 644 sociétés enregistrées en 2021. Au cours de l'année 2022, 1 084 nouvelles sociétés se sont enregistrées au DIFC, dépassant les 1 000 nouvelles sociétés pour la première fois de son histoire.

Le DIFC a réalisé des performances financières exceptionnelles et ses revenus combinés ont dépassé 272 millions de dollars US pour la première fois depuis sa création en 2022. Le DIFC a enregistré une croissance de 18 % de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 288 millions de dollars, contre 244 millions de dollars en 2021. Cette augmentation du chiffre d'affaires, ainsi que l'efficacité opérationnelle ont permis d'accroître le bénéfice d'exploitation. Le bénéfice d'exploitation pour 2022 a atteint 184 millions de dollars, soit une augmentation de 19 % par rapport aux 156 millions de dollars enregistrés en 2021. Le total des actifs a franchi la barre des 4,16 milliards de dollars, ce qui témoigne de la solide position financière du DIFC.

Le total des actifs bancaires comptabilisés au DIFC est resté stable à 199 milliards de dollars. En tant que plaque tournante mondiale de gestion de patrimoine et d'actifs sur les marchés émergents, les gestionnaires de portefeuille du DIFC ont investi 164 milliards de dollars en 2022, contre 151 milliards de dollars en 2021. Le capital-risque collecté a atteint 1,2 milliard de dollars, soit une hausse de 78 %.

Parmi les 4 377 entités inscrites, le DIFC compte 17 des 20 plus grandes banques au monde, 25 des 30 plus grandes banques mondiales d'importance systémique, 5 des 10 plus grandes compagnies d'assurance, 5 des 10 plus grands gestionnaires d'actifs et de nombreux cabinets d'avocats et de consultants mondiaux.

Le secteur des technologies financières et de l'innovation a connu la croissance la plus rapide au DIFC, avec 291 nouveaux clients. Six cent quatre-vingt-six entreprises de technologie et d'innovation, allant des start-ups aux « licornes » mondiales, sont désormais basées au DIFC.

Un total de 1 369 entités financières et liées à l'innovation sont maintenant actives et actives au sein du DIFC, une hausse de 22 % par rapport à 2022. Deux cent quatre-vingt-onze nouvelles entreprises de technologie financière et d'innovation ont rejoint le DIFC en 2022, soit une augmentation de 36 %, ce qui porte le nombre total d'entreprises à 686.

Son Excellence Essa Kazim, gouverneur du DIFC, a déclaré : « L'économie de Dubaï continue de croître et le DIFC est fier d'être un contributeur notable au PIB de l'émirat et un créateur majeur d'emplois. En 2023, notre objectif sera d'accélérer l'économie future en nous appuyant sur notre position déjà solide de porte d'entrée privilégiée pour les entreprises qui cherchent à s'étendre et à se développer sur l'immense marché de la région MEASA et en attirant davantage d'investissements dans le secteur financier solide des EAU. »

