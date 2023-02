Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Porters Lake





PORTERS LAKE, NS, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Sackville-Preston-Chezzetcook, de Kent Smith, député provincial d'Eastern Shore, et de Lisa Privett, présidente de MusGo Rider Cooperative Ltd.

Date : Mercredi 22 février 2023



Heure : 14 h (HNA)



Lieu : CDBC Bluewater

61, promenade Stella, pièce 103

Porters Lake (N.-É.) B3E 0G4

