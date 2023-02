Nouvelle initiative visant à faciliter l'accès à l'enseignement des vétérans - Lancement du Consortium des campus connectés pour les militaires, les vétérans et leur famille du Canada





EDMONTON, AB, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Chaque année, des milliers de membres des Forces armées canadiennes (FAC), soutenus par leur famille, font la transition vers la vie civile. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à veiller à ce que tous les vétérans trouvent un emploi valorisant à leur libération des FAC, afin de mettre à profit les compétences et les qualifications acquises pendant le service et d'améliorer la reconnaissance des qualifications.

Les membres des FAC, les vétérans et leur famille auront désormais plus facilement accès à de l'information sur les mesures de soutien à l'enseignement postsecondaire, grâce à un nouveau groupe de « campus connectés ». Le Consortium des campus connectés pour les militaires, les vétérans et leur famille du Canada (CCCMVFC) contribuera à faciliter une approche coordonnée afin d'obtenir des possibilités d'enseignement aux niveaux collégial et universitaire pour quatre groupes clés :

Les militaires en service qui souhaitent poursuivre leurs études et améliorer leurs connaissances tout en continuant à servir

Les militaires en service qui effectuent une transition hors des forces armées

Les vétérans

Les familles de ces groupes qui souhaitent poursuivre leurs études et leur formation

Le projet a commencé par les communautés de militaires et de vétérans, puis par des partenaires du secteur postsecondaire, dont l'Université de l'Alberta, et les FAC. Anciens Combattants Canada (ACC) est fier de jouer un rôle de soutien par l'intermédiaire de ses programmes, notamment l'allocation pour études et formation, les services de réorientation professionnelle et les offres de réadaptation professionnelle. L'objectif du CCCMVFC est d'être un guichet unique pour les vétérans afin de les aider à chercher des possibilités et des ressources en matière d'éducation et d'y accéder. Un plus grand nombre d'établissements postsecondaires manifestent leur intérêt à prendre part à cette nouvelle initiative.

Les membres des FAC, les vétérans et leur famille ont servi notre pays avec fierté et beaucoup d'entre eux cherchent à parfaire leur éducation. Il est extrêmement important que nous les aidions à trouver les bonnes ressources. Tous les campus connectés pour les militaires, les vétérans et leur famille du Canada offriront à ces personnes un endroit où elles pourront atteindre leurs objectifs personnels, scolaires et professionnels.

Citations

« Nous sommes éternellement reconnaissants aux membres des Forces armées canadiennes, aux vétérans et aux familles des militaires pour leur service. Le Consortium des campus connectés pour les militaires, les vétérans et leur famille du Canada fournira à la communauté militaire des mesures de soutien essentielles en matière d'enseignement et de formation postsecondaires, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs personnels, scolaires et professionnels. Ce consortium permettra d'élargir les ressources de formation des FAC, d'aider les vétérans à faire la transition vers de nouvelles carrières et d'offrir aux familles des militaires d'autres possibilités d'enseignement. »

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Le gouvernement du Canada croit fermement à l'importance de doter les vétérans de tous les outils dont ils ont besoin pour trouver une carrière après le service qui leur convient. Le Consortium des campus connectés pour les militaires, les vétérans et leur famille du Canada aidera les militaires en service, les vétérans et leur famille à faire la transition vers le marché du travail civil avec des compétences à jour et recherchées. C'est le genre de partenariat qui peut faire une réelle différence. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« La collaboration des Forces armées canadiennes (FAC) en tant qu'intervenants clés du Consortium des campus connectés pour les militaires, les vétérans et leur famille du Canada contribuera aux priorités stratégiques, en appuyant les efforts continus de recrutement et de maintien en poste, en augmentant les possibilités de formation et de perfectionnement professionnel pendant le service et en soutenant le bien-être des membres des FAC lors de leur transition vers la vie civile, tout en offrant de précieuses possibilités d'enseignement aux familles des militaires actifs et des vétérans. »

Commodore Daniel Bouchard, commandant du Groupe de transition des FAC

Faits en bref

Le CCCMVFC est un projet unique en son genre au Canada .

. Le projet vise à soutenir les efforts de recrutement et de maintien de la main-d'oeuvre en améliorant les possibilités de formation et d'éducation.

Le soutien éducatif offert aux vétérans ou aux membres des FAC sur le point de prendre leur retraite contribue directement à accroître les possibilités professionnelles de ces personnes.

Liens connexes

