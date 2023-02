Avis aux médias - Manifestation du personnel de soutien scolaire - Le gouvernement doit mieux « panser » les conditions de travail





MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que des employé-es de soutien représentés par le secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) tiendront une manifestation ce mercredi 22 février 2023, à Montréal. La manifestation quittera le Nouvel Hôtel à 11 h 45 et se dirigera vers les bureaux du Secrétariat du Conseil du trésor et des Comités patronaux de négociation, devant lesquels se tiendra un rassemblement. Des discours auront lieu à 12 h 15.

Les personnes suivantes prendront la parole :

François Enault, premier vice-président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Frédéric Brun, vice-président de la FEESP-CSN

Bertrand Guibord , secrétaire-général du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

, secrétaire-général du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) Annie Charland , présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN

Les porte-paroles seront disponibles pour entrevue, sur place ou par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Mercredi 22 février 2023 HEURE : 11 h 45 à 13 h LIEU : 11 h 45 : Départ du Nouvel Hôtel



1740, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

12 h 15 : Rassemblement devant les bureaux du Secrétariat du Conseil du trésor et des Comités patronaux de négociation



1410, rue Stanley, Montréal

À propos?

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) est l'organisation la plus représentative du personnel de soutien scolaire au Québec. Le secteur scolaire de la FEESP-CSN regroupe 37 syndicats représentant plus de 35 000 employés-es de soutien présents dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones.

