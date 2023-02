Sondage sur la situation du télétravail : Cinq tendances pour 2023





TORONTO, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Le passage soudain au télétravail et au travail hybride a entraîné des changements importants pour les employeurs, les employés et les chercheurs d'emploi. Mais après quelques années d'adaptation, quelle est leur position concernant le travail au bureau par rapport à n'importe où ailleurs? Une nouvelle étude de Robert Half, cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, révèle cinq tendances en matière de travail à distance qui seront observées en 2023.

Le travail à distance est bien enraciné. Les professionnels demeurent confiants à l'égard du marché du travail, et le fait de profiter d'une plus grande flexibilité pour choisir où et quand travailler est l'un des principaux facteurs qui les motivent à faire un changement de carrière. 85 % des travailleurs recherchent un poste hybride ou à distance, et les options sont nombreuses : 22,9 % de toutes les nouvelles offres d'emploi publiées en janvier 2023 proposaient du travail à distance, en hausse par rapport à 20,6 % lors de la même période l'an dernier. Consultez le rapport La demande de personnel qualifié de Robert Half pour en savoir plus sur les postes qui offrent les plus fortes probabilités de travail à distance.



Le travail flexible peut rendre plus heureux. Près des trois quarts des professionnels (73 %) qui peuvent travailler à l'endroit et au moment où ils sont le plus productifs consacrent plus d'heures à leur travail aujourd'hui qu'il y a trois ans. Cependant, malgré des journées de travail plus longues, 43 % des employés disent avoir une plus grande satisfaction au travail.



Un certain nombre de travailleurs affirment que le salaire est négociable. Un quart des travailleurs sont prêts à accepter une diminution de salaire pour pouvoir travailler à distance en tout temps. Lorsqu'on leur a demandé dans quelle mesure, la réponse moyenne était de 16 %. Les professionnels du marketing et de la création (40 %), les 18 à 25 ans (33 %) et les parents qui travaillent (32 %) sont les plus susceptibles d'accepter une réduction de salaire pour être en télétravail à temps plein.



Le travail au bureau comporte encore des avantages. Près des deux tiers des professionnels (65 %) ont déclaré entretenir de meilleures relations avec les collègues qu'ils ont rencontrés en personne qu'avec ceux qu'ils n'ont pas rencontrés. De plus, un plus grand nombre de travailleurs sont plus à l'aise de collaborer en personne (47 %) au lieu d'en ligne (34 %).



Les employés ont des possibilités d'emploi équitables, peu importe où ils se trouvent. La plupart des gestionnaires (86 %) qui supervisent des équipes hybrides ont l'impression que leurs employés profitent de chances égales d'avancement professionnel, qu'ils travaillent au bureau ou à distance. Parallèlement, 40 % des travailleurs à distance sont préoccupés par le fait d'être pris en considération pour les possibilités de projets et les promotions. Selon les gestionnaires, les meilleures façons pour les employés à distance de se positionner en vue d'obtenir de l'avancement sont les suivantes :

1. Avoir régulièrement des conversations sur le cheminement de carrière

2. Manifester de l'intérêt pour les possibilités de perfectionnement professionnel

3. Se porter volontaire pour diriger des projets ou y contribuer

« Les professionnels accordent une grande importance à la flexibilité quant à l'endroit et au moment où ils travaillent, et les entreprises doivent continuer d'offrir aux employés un certain niveau d'autonomie à cet égard, afin d'attirer et de maintenir en poste les meilleurs talents, et de stimuler la productivité et d'améliorer la satisfaction des employés, a déclaré David King, premier directeur général chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. Cependant, il est important de tenir compte de la façon dont les relations avec les collègues peuvent profiter des possibilités de collaboration en personne et du renforcement de l'esprit d'équipe, et les employeurs doivent envisager de mettre en oeuvre des politiques de travail au bureau en fonction de leur raison d'être pour aider à exploiter ces avantages, dans la mesure du possible. »

À propos de l'étude

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des agences de sondage indépendantes. Ceux-ci sont fondés sur les réponses de plus de 1 100 travailleurs canadiens âgés de 18 ans ou plus (du 17 octobre au 7 novembre 2022) et de 1 449 gestionnaires ayant des responsabilités d'embauche (du 20 octobre au 3 novembre 2022) de sociétés canadiennes responsables de 20 employés ou plus.

