L'événement « Walking Davos » attire des multinationales à Hainan





HAIKOU, Chine, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage du Hainan International Media Center (HIMC) :

Le 18 février, l'étape finale de trois jours à Hainan de l'événement « Walking Davos » s'est terminée à Sanya, dans la province de Hainan, au sud de la Chine.

Près de 30 représentants de haut niveau de Nestlé, Samsung, HSBC, Marriott International, Siemens Energy et d'autres multinationales bien connues ont été invités à prendre le pouls du développement du port de libre-échange de Hainan lors de visites dans des parcs industriels clés à Haikou, Sanya, Qionghai et Danzhou.

Chen Liming, président du Forum économique mondial de la Chine élargie, a déclaré lors de la réunion de promotion des politiques du port de libre-échange qu'au-delà de ses paysages charmants et de ses conditions climatiques exceptionnelles, Hainan possède également des avantages uniques grâce à ses politiques concernant le port de libre-échange. « En fait, les entreprises financées par des capitaux étrangers ont porté une attention particulière au développement du port de libre-échange, en particulier à ses politiques préférentielles et à ses perspectives industrielles », a déclaré M. Chen.

Après avoir mené des sondages dans la nouvelle zone de Jiangdong et la zone nationale de développement industriel de haute technologie à Haikou, la zone pilote de tourisme médical international Boao Lecheng à Qionghai, le Central Business District et la Yazhou Bay Science and Technology City à Sanya, ainsi que la zone de développement économique du Yangpu, de nombreux représentants envisageaient déjà sérieusement une expansion substantielle dans le marché Hainan et considéraient tirer parti des perspectives du port de libre-échange.

Charles Shi Zhenchun, directeur général du Universal Theme Park & Resort (Chine), a été impressionné par les politiques préférentielles du port de libre-échange : « Les politiques de zéro tarif du port de libre-échange sur l'importation de matériel de production et de matières premières, ainsi que le plafond de 15 % de l'impôt sur le revenu des particuliers pour le personnel ayant des compétences de pointe et dont on a un urgent besoin, sont des atouts extrêmement attrayants pour les investisseurs étrangers. »

Selon Zhang Tiangui, vice-président senior de Siemens China, l'aménagement de l'industrie de fabrication d'équipements intelligents de Yangpu est un grand attrait pour l'entreprise, qui est spécialisée dans la prestation de services et la fourniture de matériel au secteur de l'électricité à l'échelle mondiale. M. Zhang a ajouté que son entreprise envisagerait d'établir une base à Yangpu pour servir les marchés de la Chine continentale et de l'Asie du Sud-Est.

L'environnement commercial de Yangpu a également attiré l'attention de Zhou Hongwei, vice-président du Dech Holdings Group, une société de commerce international établie à Wuhan. M. Zhou a déclaré que son entreprise explorerait d'autres possibilités de coopération avec Yangpu.

Les sondages dans le cadre du « Walking Davos » et les réunions d'échanges entre gouvernements et entreprises, initiées par la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) et le Forum économique mondial en 2020, ont eu lieu à Zhejiang, Liaoning, Tianjin, Beijing, et dans d'autres endroits en Chine ces dernières années, et ont fourni une plateforme d'échanges et de coopération entre les gouvernements locaux et les entreprises internationales.

Organisé à Hainan, qui est en voie de devenir la plus grande zone de libre-échange au monde d'ici le milieu du siècle, l'événement « Walking Davos » de cette année a offert aux investisseurs étrangers un aperçu plus prometteur du port de libre-échange et une occasion de profiter de ses opportunités.

