Il reste moins de six semaines pour demander le supplément unique de 500 $ à l'Allocation canadienne pour le logement





OTTAWA, ON, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Comme il ne reste moins que six semaines pour présenter une demande, nous encourageons les locataires à faible revenu à profiter du supplément unique à l'Allocation canadienne pour le logement avant la date limite du 31 mars 2023. Ce paiement unique de 500 $ vise à aider les personnes seules et les familles à faible revenu qui ont de la difficulté à payer leur loyer.

Depuis que le gouvernement du Canada a lancé le supplément unique à l'Allocation canadienne pour le logement le 12 décembre 2022, plus d'un demi-million de personnes au Canada ont présenté une demande. Cependant, comme il ne reste moins que six semaines pour le faire, le temps presse. Les demandes ne seront plus acceptées après le 31 mars 2023. Il est donc important que toutes les personnes et familles admissibles soumettent leur demande aussitôt que possible.

Pour être admissibles au supplément unique à l'Allocation canadienne pour le logement, les demandeurs doivent avoir un revenu net ajusté en 2021 de 35 000 $ ou moins pour les familles, et de 20 000 $ ou moins pour les personnes seules. Elles doivent consacrer au moins 30 % de leur revenu familial net ajusté au loyer au cours de l'année 2022.

Pour en savoir plus sur la prestation et les critères d'admissibilité, consultez le site canada.ca/supplement-unique-allocation-logement.

Les personnes admissibles au supplément unique à l'Allocation canadienne pour le logement peuvent présenter une demande rapidement et facilement par l'entremise de Mon dossier de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Il est important de noter que le supplément unique est distinct de l'Allocation canadienne pour le logement, une prestation mensuelle qui est cofinancée et administrée par les provinces et les territoires. Ce supplément unique n'aura pas d'incidence sur le montant des autres prestations fédérales fondées sur le revenu. On compte parmi celles-ci l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) ainsi que le Supplément de revenu garanti (SRG). Cette prestation n'est ni imposable ni transférable.

Faits en bref :

Les personnes qui s'inscrivent à Mon dossier de l'ARC peuvent y accéder pour présenter une demande de prestation. Elles n'ont pas à attendre que leur code de sécurité soit envoyé par la poste.

Les personnes qui présentent une demande peuvent aussi accéder en toute sécurité à Mon dossier de l'ARC à partir de leur compte Mon dossier Service Canada sans avoir à ouvrir une autre session ni à revalider leur identité. Un lien mène directement à Mon dossier de l'ARC.

Les personnes qui doivent mettre à jour leurs renseignements personnels (y compris leur adresse, leur état matrimonial ou leurs renseignements sur le dépôt direct) sont aussi encouragées à présenter une demande par l'entremise de Mon dossier de l'ARC.

Un formulaire de demande en ligne est aussi disponible pour les personnes qui ne peuvent pas ouvrir une session dans Mon dossier de l'ARC ni s'y inscrire. Les personnes qui ne peuvent pas présenter de demande en ligne peuvent appeler l'ARC au 1-800-282-8079.

Liens connexes :

Annonce de l'ouverture du portail de demande

Supplément unique à l'Allocation canadienne pour le logement

Le projet de loi visant à appuyer les locataires à faible revenu reçoit la sanction royale

Rendre le logement plus abordable

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 11:00 et diffusé par :