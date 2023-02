Avis aux médias - Le ministre des Transports fera une annonce importante sur l'eau de ballast, laquelle permet aux navires de naviguer en toute sécurité, dans les régions des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent





WINDSOR, ON, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, feront une annonce importante sur l'eau de ballast dans les régions des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Le président et chef de la direction de l'Administration portuaire de Windsor, Steve Salmons, et le président et chef de la direction de Morterm Limited, Tony De Thomasis, seront également présents.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le mercredi 22 février 2023 Heure : 10 h 00 (HNE) Endroit : Morterm Limited

5353, promenade Maplewood

Windsor (Ontario)

N9C 0B9

