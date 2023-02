Des milliers de logements prêts à être construits et en attente de financement





MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - La Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM), le Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH) et l'Association des groupes et ressources techniques du Québec (AGRTQ) dévoilent aujourd'hui le nombre de logements sociaux et communautaires prêts à être construits au Québec, mais qui sont toujours en attente de financement de la part du gouvernement québécois.

En contexte prébudgétaire, la FOHM, le RQOH et l'AGRTQ appellent le gouvernement du Québec à débloquer le financement nécessaire pour la réalisation des projets afin de répondre aux besoins de la population.

Selon l'AGRTQ, le nombre de logements en attente d'être construits s'élève à 9 331 à travers le Québec. Éric Cimon, directeur général de l'AGRTQ explique que le manque de financement du gouvernement dans le programme AccèsLogis immobilise la construction de logements sociaux et communautaires : « Le programme AccèsLogis a été conçu pour financer les projets déposés à la hauteur de 50% des coûts de réalisation des logements. En ce moment, la contribution du programme n'est que de 32% des coûts, ce qui fait en sorte que des projets sont bloqués, faute de financement adéquat ».

La directrice générale de la FOHM, Chantal Desjardins, mentionne qu'il y a une unanimité à travers le Québec pour aller de l'avant : « Les villes, les organismes, la santé, le milieu de la construction, le milieu économique demandent tous la construction de logements sociaux et communautaires. Il est impératif que le prochain budget du gouvernement québécois soit au rendez-vous en finançant AccèsLogis pour que l'on puisse sortir de cette crise du logement. Le logement à but non lucratif est la seule façon durable de maintenir l'abordabilité des logements à long terme ».

Les trois regroupements considèrent qu'il est nécessaire que le gouvernement s'engage à construire un minimum 5000 logements sociaux et communautaires par année, pour freiner la crise du logement et la spéculation immobilière. « Outre l'urgence de financer la construction des projets en attente, le Québec a besoin d'une programmation à plus long terme pour offrir un milieu de vie aux citoyen·nes, presse André Castonguay, directeur général du RQOH. En ce moment, c'est le 1er juillet à longueur d'année ! »

Pour témoigner des besoins en logement, la FOHM révèle également le nombre de clés recueillies dans le cadre de sa campagne «?Mon OSBL d'habitation la clé contre la spéculation?». Ce sont 50?000 clés représentant les besoins en logement et recueillies à travers le Québec qui seront livrées à la ministre responsable de l'Habitation lors d'une future rencontre.

