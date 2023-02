Flashpoint automatise son programme Venture Scout





Flashpoint, une société internationale d'investissement technologique, augmente la portée et la vitesse de son programme à succès Venture Scout par l'automatisation totale de ses capacités, afin de s'assurer que les opportunités d'investissement sont identifiées et exploitées rapidement.

Le scouting, ou prospection, est une tendance à la dynamique croissante au sein des communautés de start-ups du monde entier, les sociétés de capital-risque cherchant à tirer parti des réseaux étendus et des informations de stade précoce que les prospecteurs possèdent. Les pistes d'investissements potentiels sont sourcées par des réseaux de plus en plus importants de référents construits sur la confiance et de solides relations, formés par tout un tissu de conseillers et de professionnels cherchant à pénétrer dans l'univers du capital-risque. Flashpoint a étendu son programme de façon significative en janvier 2023, recevant plus de 100 candidatures en deux semaines.

Flashpoint a initié son programme en 2021, afin de repérer des personnes proches des communautés technologiques dans sa zone géographique d'intérêt. Depuis son lancement, le programme a dépassé les 30 prospecteurs en Europe et aux États-Unis. D'ici la fin de l'année, Flashpoint s'attend à plus de 100 prospecteurs qui sont soit des experts en technologie, des conseillers juridiques de start-ups, des cadres technologiques ou des entrepreneurs proches d'une communauté technologique locale, et cherchant à accompagner des fondateurs d'entreprises vers la croissance.

Flashpoint souhaite désormais rationnaliser son programme en réduisant les temps de correspondance, en augmentant la transparence et en diminuant les temps de réponse. Les prospecteurs peuvent maintenant recevoir des notifications instantanées lorsque le statut d'un prospect change. Le processus de sélection des prospecteurs n'a pas été modifié, bien qu'ils bénéficient d'une nouvelle stratégie de compensation qui devrait augmenter leurs revenus.

Devenir prospecteur comporte de nombreux avantages :

il s'agit d'une opportunité unique d'entrer dans l'univers du capital-risque et d'étendre le réseau de prospecteurs ;

cela donne accès aux ressources financières, juridiques et transactionnelles existantes de Flashpoint ;

les prospecteurs reçoivent régulièrement des informations à jour sur la performance des fonds de Flashpoint et du programme de prospection tout en tirant parti des initiatives marketing de Flashpoint ;

Flashpoint verse des commissions pour chaque prospect généré (transactions de capital-risque de stade précoce), et pour chaque accord (venture debt et transactions secondaires). Les prospecteurs peuvent chercher des LP potentiels dans le cadre de leur mission de prospection rémunérée.

Le programme est ouvert à candidatures. Pour de plus amples informations sur comment y avoir accès, regardez CETTE vidéo et contactez Persia Georgiadou à l'adresse [email protected].

À propos de Flashpoint

Flashpoint est une société internationale de capital risque multi-niveaux orientée données affichant environ 400 millions d'USD d'actifs sous gestion, axée sur des entreprises technologiques situées en Europe et en Israël. Flashpoint gère six fonds de capital-risque : quatre fonds de capital-risque, un fonds de venture debt et un fonds secondaire. La société a son siège à Londres depuis 2015 et dispose de bureaux à Tel-Aviv, à Budapest, à Varsovie, à Riga et à Nicosie.

Parmi les investisseurs de ses fonds, Flashpoint compte Széchenyi Funds, un gestionnaire de fonds hongrois, et plus de 130 grands family offices et particuliers disposant d'une importante trésorerie. Les fonds ont investi dans 59 entreprises, notamment dans Guesty, Chili Piper et Office RnD. Flashpoint a réalisé 12 sorties, dont la vente de ses participations dans Shazam (à Apple), Chess.com (aux fondateurs de PokerStars et à General Atlantic), Marketman (au PSG) et Gurushots (à Zedge).

