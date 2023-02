Le Canada et la Nouvelle-Écosse investissent dans des infrastructures de transport en commun rural dans le comté d'Antigonish





ANTIGONISH, NS, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, l'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être et députée provinciale d'Antigonish, et Anita Stewart, présidente de la Société de transport en commun d'Antigonish (ACTS), ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1,22 million de dollars pour soutenir deux projets de transport en commun dans le comté d'Antigonish.

Cet investissement appuiera l'achat de deux fourgonnettes hybrides et d'un autobus électrique, ainsi que la mise en place des infrastructures de recharge nécessaires pour desservir la ville et le comté d'Antigonish, y compris la Première Nation de Paq'tnkek. Il financera également la construction de deux abribus. Les nouveaux véhicules et les infrastructures de soutien amélioreront le réseau de transport en commun à itinéraire fixe existant et le service de transport en commun porte-à-porte sur réservation, ce qui offrira aux résidents - en particulier aux personnes âgées, aux étudiants et aux personnes handicapées - des options de transport qui leur permettront d'avoir accès à des possibilités d'éducation, de se rendre au travail ou à des rendez-vous médicaux et de prendre part à d'autres activités. L'ACTS reçoit également des fonds pour effectuer un examen complet de la ligne d'autobus fixe et améliorer ses services.

Souvent, les personnes vivant dans des communautés rurales et autochtones dépendent de véhicules privés pour se déplacer en raison d'une absence d'options de transport en commun. Les investissements dans le transport en commun rural annoncés aujourd'hui permettront à un plus grand nombre de personnes dans le comté d'Antigonish d'avoir accès à des transports accessibles et abordables.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie de la population canadienne.

Citations

« Tous les Canadiens devraient avoir accès à des options de transport en commun, peu importe où ils vivent. Grâce à l'augmentation de la capacité de la société de transport en commun d'Antigonish pour soutenir nos voisins, les résidents ne sont pas isolés des services essentiels et peuvent se déplacer facilement dans leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec les autres ordres de gouvernement pour la réalisation de projets d'infrastructure visant à améliorer les collectivités. »

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui concernant l'expansion et l'amélioration des services de transport en commun est une excellente nouvelle pour la collectivité. Ces changements signifient qu'un plus grand nombre de personnes dans la ville et le comté d'Antigonish, y compris la Première Nation de Paq'tnkek, bénéficieront d'options de transport accessibles et abordables. En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada contribue à bâtir des collectivités plus inclusives et plus résilientes. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso

« La mobilité au sein de notre collectivité est essentielle. Chacun d'entre nous doit se rendre au travail, à l'école ou à ses rendez-vous médicaux, ou veut aller voir ses amis et les membres de sa famille. La société de transport en commun d'Antigonish fait un travail exceptionnel pour répondre à ce besoin. Grâce à cet investissement, nous collaborons pour aider un plus grand nombre de personnes à vaquer à leurs occupations maintenant, en plus de nous préparer à offrir encore plus d'options à l'avenir. »

L'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être et députée provinciale d'Antigonish

« La Société de transport en commun d'Antigonish se réjouit de recevoir le soutien des gouvernements fédéral et provincial ainsi que leur généreuse contribution financière, et elle leur en est extrêmement reconnaissante. Ce financement permettra à la société de transport en commun d'Antigonish de continuer de répondre aux besoins des résidents d'Antigonish grâce à une planification de l'élargissement de son parc de véhicules, de faciliter son virage écologique et de devenir plus respectueuse de l'environnement, d'améliorer ses services actuels, de poursuivre sa croissance et de devenir plus accessible. Cela nous permettra de promouvoir un engagement sain dans notre collectivité. Le manque de transport abordable et accessible constitue depuis longtemps un obstacle pour de nombreuses personnes cherchant à avoir accès aux soins de santé, à la nourriture, aux liens sociaux et à d'autres services essentiels dans les zones rurales et urbaines. Ce financement permettra à l'ACTS de continuer de s'attaquer à ces obstacles, en fournissant à nos passagers un transport accessible et équitable. »

Anita Stewart, présidente de la Société de transport en commun d'Antigonish

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 984 388 $ dans ces projets, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y consacre 241 722 $. La contribution de la Société de transport en commun d' Antigonish s'élève à 2 500 $.

La réalisation du projet est conditionnelle à la signature d'une entente de contribution.

Le financement du gouvernement du Canada provient du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural.

provient du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, qui fait partie du programme permanent pour le transport en commun, fournira 250 millions de dollars sur 5 ans pour aider les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

En février 2021, le premier ministre a annoncé un financement de près de 15 milliards de dollars pour de nouveaux projets d'infrastructure de transport en commun au cours des huit prochaines années, dont 3 milliards de dollars de financement permanent par année à compter de 2026-2027.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complémente le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complémente le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Site Web : Infrastructure Canada

