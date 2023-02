Wemade met à jour les étages supérieurs de Magic Square et Secret Peak dans MIR4 !





Wemade a mis à jour son MMORPG blockbuster MIR4 en étendant les étages supérieurs de Magic Square et Secret Peak le 21 février 2023.

Les monstres puissants apparus au 9e étage récemment ajouté donneront aux personnages de haut niveau la possibilité de gagner beaucoup d'EXP. Les personnages peuvent rejoindre une Expedition pour participer à diverses Missions afin d'obtenir des récompenses qui aident à la croissance du personnage, telles que « Legendary Darkened Enhancement Stone », « Epic Snow Panax », et plus encore.

MIR4 a présenté un nouveau Party Leader Spirit, « Luminous Setra ». « Luminous Setra » est un Legendary Light Spirit qui a un effet unique augmentant la Physical Defense. Un utilisateur ayant invoqué ce Spirit peut partager la compétence Party Leader avec des membres du groupe à proximité, ce qui augmente considérablement la Physical Defense et la Spell Defense du groupe pendant une période définie.

Par ailleurs, l'événement « Sweet Flutter of Love » est en cours jusqu'au 6 mars 2023. Les utilisateurs peuvent recevoir diverses récompenses telles que « Epic Divine Dragon's Enhancement Stone », « Legendary Blue Dragon Statue » et plus encore, en fonction du nombre de participants au « Sweet 14-day Check-in Event ».

De plus, MIR4 a changé son mode de paiement de HYDRA à WEMIX$. Les utilisateurs peuvent échanger HYDRA ou WEMIX$ dans leur solde contre pWEMIX$ pour effectuer divers achats tels que le Mission Scroll et plus encore dans le Shop en jeu. L'introduction de WEMIX$ maintiendra les valeurs de nombreux produits, même avec les fluctuations du prix du marché des jetons de jeu. Le système de paiement WEMIX$ n'est disponible que dans la version PC.

From My Battle, To Our War! Des informations détaillées sur MIR4 sont disponibles sur le site officiel.

