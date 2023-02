Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador feront une annonce importante concernant Internet haute vitesse





OTTAWA, ON, le 21 févr. 2023 /CNW/ - La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le député d'Avalon, Ken McDonald, de concert avec la ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L., l'honorable Sarah Stoodley, feront une annonce visant l'amélioration de l'accès à Internet haute vitesse dans les régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador. Une période de questions suivra.

Date : Le mercredi 22 février 2023



Heure : 10 h (heure de Terre-Neuve) / 8 h 30 (heure de l'Est)



Lieu : Tetley Tea Room By The Sea

Southern Shore Folk Arts Council & Dinner Theatre

15-25 Pool Road

Ferryland (Terre-Neuve-et-Labrador)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence à l'annonce ou obtenir le numéro de la téléconférence.

