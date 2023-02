LILYSILK dévoile une éblouissante collection Printemps « La vie en couleurs » 2023





NEW YORK, 21 février 2023 /CNW/ - LILYSILK, la plus importante marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les personnes à vivre une vie meilleure et durable, a dévoilé « La vie en couleurs », le premier volet de sa collection Printemps 2023 qui sera lancée officiellement le 21 février. Cette nouvelle collection s'écarte des couleurs neutres distinctives de la marque avec l'inclusion excitante de couleurs pop vives et comprend trois parties distinctes, à savoir la collection Stripe, la collection Lavender et la collection Paisley. Cliquez ici pour en savoir plus sur la dernière collection Printemps de LILYSILK.

La collection Stripe propose des lignes verticales, symbolisant l'indépendance, la vitalité, la croissance, l'énergie de la vie et la puissance. La chemise en soie rayée Amalfi , idéale pour le travail ou les occasions décontractées, est l'élément le plus remarquable de la collection. Parmi les autres pièces distinctives, mentionnons la robe-chemise en soie rayée Amalfi et la robe-chemise portefeuille en soie rayée Amalfi .

Les teintes apaisantes de la collection Lavender rappellent un moment plus insouciant et s'inspirent de la floraison de nouvelles vies dans la nature au printemps. La camisole à col bénitier classique, un ajout pratique à n'importe quelle tenue, peut être portée seule ou avec un châle ou jumelée à une jupe courte ou longue, tandis que la jupe mouchoir plissée et la robe Stella ajoutent de la sophistication à toute garde-robe.

Le motif cachemire unique de la collection Paisley représente la vie et la fertilité, symbolisant le réveil de la Terre mère du long hiver froid et de toute la vie vers de tout nouveaux débuts. Parmi les pièces connexes de la collection, mentionnons la robe mouchoir Valse de printemps , le pantalon coupé en biais , la veste en soie réversible et le poncho en soie .

David Wang, chef de la direction de LILYSILK, a déclaré : « Le printemps est le moment idéal pour fleurir une fois de plus après un long hiver, et avec l'arrivée de la collection Printemps 2023 de LILYSILK, qui présente de nouvelles couleurs et de nouveaux motifs dans des conceptions classiques, il n'y a pas de meilleure façon de vous revitaliser vous-même et votre garde-robe et d'embrasser de nouvelles aventures ».

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des marques de soie les plus en vue au monde et a pour mission d'inspirer les personnes à vivre une vie meilleure et un mode de vie plus durable. Notre souci les uns des autres et de la planète est ce qui nous motive. La soie n'est pas toujours égale : nous fabriquons nos produits à partir des fibres naturelles les plus raffinées, et nous ne gaspillons rien. Nous voulons vous apporter le confort ultime à chaque instant, chaque jour et pour toujours. Notre objectif est de vous faire vivre de façon spectaculaire et de faire de la planète un meilleur endroit où vivre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2005751/LILYSILK_2023_Spring_Collection_The_Amalfi_Striped_Silk_Shirtdress_The.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2005752/LILYSILK_2023_Spring_Collection_The_Stella_Dress_The_Cowl_Neck.jpg

SOURCE LILYSILK

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 08:30 et diffusé par :