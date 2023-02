De nouvelles fonctionnalités ESG viennent enrichir l'offre de produits SpendHQ pour maximiser l'impact des Achats stratégiques





SpendHQ, leader mondial des solutions de Spend Intelligence et de Procurement Performance Management, a annoncé aujourd'hui la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux objectifs stratégiques des entreprises sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Ces fonctionnalités élargies permettent aux directions achats de répondre efficacement aux évolutions réglementaires et aux nouvelles exigences en matière de conformité, notamment la loi Européenne « Supply Chain Law and Corporate Sustainability Reporting Directive » (CSRD), la loi allemande sur le devoir de diligence raisonnable sur les chaînes d'approvisionnement ou les propositions de lois américaines « Securities and Exchange Commission ». Ces fonctionnalités ESG offrent aux clients un avantage concurrentiel en matière d'accès, de suivi et d'amélioration des mesures de performance extra-financière et facilitent la mise en conformité avec les nouvelles réglementations et les engagements RSE des entreprises.

« Les Achats peuvent avoir un impact considérable sur les progrès ESG dans les entreprises, mais une approche plus active est nécessaire pour identifier les opportunités à fort enjeux et pour mesurer la contribution des Achats. À mesure que de nouvelles réglementations s'imposent, les entreprises ont besoin d'une vision claire et holistique de la performance extra financière pour identifier les bons leviers achats qui les aideront à réduire les émissions, à diversifier leurs réseaux de fournisseurs et à se conformer aux changements de gouvernance », a déclaré Pierre Laprée, Chief Product Officer de SpendHQ. « Les nouvelles capacités de nos solutions permettent aux entreprises de connecter les informations de dépenses avec des actions immédiates en matière d'ESG et de bénéficier des fonctionnalités de collaboration et de priorisation pour contribuer à un monde meilleur ».

L'évolution des produits Spend Intelligence et Procurement Performance Management de SpendHQ fait suite à l'acquisition stratégique de Per Angusta l'année dernière. Cette fusion renforce la mission de l'entreprise, qui vise à devenir le hub, ou plateforme de référence pour les clients recherchant une solution de gestion proactive d'optimisation de leur stratégie et leur reporting achats.

Les nouvelles fonctionnalités ESG de SpendHQ, disponibles dans le monde entier, incluent :

Empreinte Carbone : les clients peuvent désormais avoir une meilleure idée de leurs émissions Scope 3 dans la chaîne de valeur de leurs fournisseurs afin de cibler rapidement les zones présentant une forte marge de progression. Ces calculs s'appuient sur les données de dépenses, combinées aux calculs de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA), et à terme, d'autres sources de données mondiales.

SpendHQ a également achevé le travail d'intégration de ses produits Spend Intelligence et Procurement Performance Management suite à la fusion de 2022 avec Per Angusta, afin que les utilisateurs bénéficient d'une expérience plus unifiée pour transformer rapidement les analyses de dépenses en nouvelles opportunités achats, réaliser des économies supplémentaires et optimiser en permanence leur actitivité, de la planification à l'exécution. En 2022, SpendHQ a accompagné plus de 450 clients au niveau mondial, a traité et analysé 1 000 milliards de dollars de données de dépenses ainsi que plus de 80 000 projets achats.

Pour en savoir plus à propos de SpendHQ, rendez-vous sur les sites http://www.spendhq.com ou https://www.per-angusta.com/en/

À propos de SpendHQ

SpendHQ est le leader mondial de solutions de Spend Intelligence et Procurement Performance Management, suite à sa fusion en 2022 avec Per Angusta. Ces produits comblent une lacune sur le marché sur le volet des solutions de gestion stratégique des Achats, en apportant des informations de premiers plans sur l'analyse et l'optimisation des dépenses, le pilotage des projets achats et la mesure de la performance. S'appuyant sur près de 20 ans d'expertise dans le domaine des Achats, les solutions de SpendHQ offrent aux entreprises les informations rapides et précises sur la gestion de leurs dépenses, l'optimisation de la Performance financière et extra-financière, et contribuent à élever le rôle et l'impact des Achats dans les organisations. www.spendhq.com

