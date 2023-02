BTQ Technologies fait son entrée sur les marchés publics à la NEO Bourse





NEO a le plaisir d'annoncer que BTQ Technologies Corp. ("BTQ"), une entreprise de technologie qui recherche, développe et construit des infrastructures post-quantiques pour protéger les réseaux stratégiques, a fait ses débuts sur les marchés publics aujourd'hui. BTQ est dorénavant cotée sur la NEO Bourse et disponible à la négociation sous le symbole BTQ.

En mission pour commercialiser des technologies quantiques à court terme, l'équipe mondiale de BTQ recherche et développe des logiciels post-quantiques et des puces informatiques destinés à protéger les réseaux stratégiques des attaques et utilise une cryptographie avancée pour améliorer la confiance et la sécurité.

« BTQ a été créée par une équipe d'élite composée de cryptographes provenant de grands instituts de recherche du monde entier pour faire face à la menace urgente que font peser les ordinateurs quantiques sur les réseaux numériques », a expliqué Olivier Roussy-Newton, PDG de BTQ. « En entrant en bourse, notre entreprise comble une lacune évidente sur les marchés publics et offre aux investisseurs une exposition à deux des catalyseurs les plus importants au monde qui affectent aussi bien les institutions que les individus : la menace croissante des ordinateurs quantiques et l'émergence de nouvelles fonctions primitives post-quantiques. En tant qu'entreprise se rapprochant d'un point d'inflexion pour la commercialisation, la NEO Bourse, grâce à sa portée mondiale, constituait un choix logique lorsque nous avons eu à choisir un lieu de cotation, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler aux côtés de la bourse durant notre prochaine phase de croissance. »

Avec le lancement d'aujourd'hui, BTQ devient la 58e inscription de société sur la NEO Bourse, consolidant davantage la position dominante de NEO dans l'économie de l'innovation au service d'un objectif. Les investisseurs peuvent négocier des actions de BTQ via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à bas coût et les courtiers à services complets.

« L'arrivée et l'évolution de nouvelles technologies s'accompagnent de risques. BTQ est destinée à atténuer ces risques en construisant une infrastructure vitale luttant contre les menaces de sécurité et l'incertitude dans les réseaux stratégiques », a expliqué Jos Schmitt, PDG de NEO et vice-président directeur des inscriptions mondiales pour Cboe Global Markets. « Nous sommes fiers d'accueillir sur la NEO Bourse un autre précurseur partageant les mêmes idées et une entreprise tournée vers l'avenir, prouvant une nouvelle fois que NEO est le lieu où il faut être pour les entreprises stimulant l'économie de l'innovation. »

La NEO Bourse accueille plus de 250 cotations uniques, dont certaines des sociétés en croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, ainsi que des FNB des plus gros émetteurs de FNB du Canada. NEO facilite régulièrement entre 10 et 15 % de toute l'activité de négociation sur les sociétés canadiennes cotées, et près de 20 % de toute l'activité de négociation sur les FNB canadiens. Cliquez ici pour une vue complète de toutes les valeurs mobilières cotées sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis 2015 et acquise par Cboe Global Markets en 2022, NEO donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation approfondie, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

Rejoignez NEO sur : Site Internet | LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook

À propos de BTQ

BTQ a été fondée par un groupe de cryptographes post-quantiques ayant la volonté de faire face à la menace de sécurité urgente posée par les ordinateurs quantiques universels de grande taille. Avec le soutien d'universités et d'instituts de recherche de premier plan, BTQ combine des logiciels et du matériel pour protéger les réseaux stratégiques en utilisant des services et solutions post-quantiques uniques.

Rejoignez BTQ sur : Site Internet | LinkedIn

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 08:10 et diffusé par :