Pénurie de personnel en santé mentale et relations humaines : quatre ordres professionnels tendent la main au gouvernement

MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Devant le manque criant de main-d'oeuvre dans les programmes-services du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), quatre ordres professionnels s'allient pour faire connaître et comprendre l'aide que pourraient apporter les conseillers et conseillères d'orientation, les criminologues, les sexologues et les thérapeutes conjugaux et familiaux qui forment un groupe de 5500 professionnels. Ils invitent les ministres Christian Dubé et Lionel Carmant à considérer ces bassins de main-d'oeuvre comme l'une des solutions au manque de personnel dans le RSSS.

Né d'une collaboration entre l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ), l'Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ), l'Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ) et l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), le document Des professions incontournables pour le réseau de la santé et des services sociaux, dévoilé aujourd'hui, illustre la contribution spécifique possible de chacune des quatre professions dans les différents programmes-services du ministère. L'objectif de cette démarche est d'outiller le ministère et les gestionnaires pour qu'ils pensent à ces professionnels afin de combler les besoins dans leurs équipes.

« Pour répondre adéquatement aux besoins variés des clientèles, on doit pouvoir compter sur les expertises de chaque type de professionnels au sein d'équipes diversifiées. À cet effet, il existe un important bassin de professionnels, dont plusieurs pourraient prêter main forte dans tous les secteurs, dont ceux les plus touchés par la pénurie de main-d'oeuvre comme la protection de la jeunesse ou la santé mentale », ont affirmé Josée Landry, présidente de l'OCCOQ, Josée Rioux, présidente de l'OPCQ, Joanie Heppell, présidente de l'OPSQ et Pierre-Paul Malenfant, président de l'OTSTCFQ, dans une déclaration conjointe.

Bien que certains de ces professionnels oeuvrent déjà dans le réseau, les quatre ordres professionnels constatent que les gestionnaires ne prennent pas la pleine mesure de leur valeur ajoutée. Ils sont, en effet, souvent embauchés sous d'autres titres d'emploi, par exemple, agent de relations humaines, qui ne mettent pas à profit l'étendue des compétences particulières de ces professionnels. Alors que l'on sait que les équipes interdisciplinaires permettent d'offrir de meilleurs services à la population, une présence accrue de ces professionnels serait grandement bénéfique.

À propos de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec

L'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ) compte plus de 2 600 membres offrant des services d'orientation aux personnes de tous âges, de l'adolescence jusqu'après la retraite, ainsi qu'aux organisations. Il assure la protection du public en surveillant l'exercice de la profession et en lui fournissant des recours légaux. Cette protection du public s'articule également autour de l'accessibilité et de la qualité des services d'orientation ainsi que du positionnement sur les enjeux de société en lien avec son champ d'exercice. De plus, l'Ordre soutient ses membres dans le développement et la consolidation de leurs compétences, dans le respect de leurs obligations.

À propos de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec

L'Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) a pour mission d'assurer la protection du public en encadrant la qualité des services professionnels fournis par les quelque 1 660 criminologues aux personnes contrevenantes, victimes et en situation de vulnérabilité. Il réunit des professionnels compétents et passionnés ayant à coeur d'aider les personnes afin qu'elles reprennent le pouvoir sur leur propre vie.

À propos de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec

L'Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ) a pour mission principale de veiller à la protection du public et encadre plus de 1 000 sexologues. Il veille à la qualité des services sexologiques offerts par le contrôle, le développement et le maintien des compétences de ses membres. L'Ordre entend être une référence incontournable dans les domaines de la santé sexuelle et par ses actions stratégiques, contribue activement à l'évolution et au rayonnement de la profession.

À propos de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec



L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) regroupe plus de 15 600 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux oeuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les quelque 300 thérapeutes conjugaux et familiaux exercent en majorité dans le secteur privé, en pratique autonome.

