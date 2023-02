Plus de 2,3 millions de tonnes de marchandises ont transité par le Port de Toronto en 2022 - un record





L'année dernière, la quantité de marchandises importées dans la région du Grand Toronto a atteint un niveau qui n'avait pas été enregistré depuis 18 ans, et les navires de croisière ont fait leur retour au Port de Toronto, plus nombreux que jamais.

TORONTO, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Plus de 2,3 millions de tonnes de marchandises ont transité par le Port de Toronto en 2022, un record par rapport aux chiffres enregistrés ces 18 dernières années. Son terminal de croisière a lui aussi battu des records, puisqu'il a reçu la visite de 41 navires transportant au total plus de 12 000 passagers. Cette année exceptionnelle pour ce qui est des importations maritimes et de l'activité des navires de croisière souligne l'importance du rôle que joue le port au sein de l'infrastructure économique de Toronto, où il favorise à la fois le tourisme et le commerce.

Le nombre de navires de charge accueillis par le Port de Toronto est resté stable en 2022, année au cours de laquelle 191 bateaux sont venus livrer au port toutes sortes de chargements en vrac, de cargaisons liées à des projets et de marchandises diverses - pour un volume total de 2 346 724 tonnes, un pic qui n'avait pas été atteint depuis 18 ans.

En plus des 547 000 tonnes de sucre importées d'Amérique centrale et du Sud pour fournir l'industrie torontoise des aliments et des boissons, le Port a également réceptionné plus de 750 000 tonnes de sel, ce qui représente une augmentation de 29 % par rapport à 2021. L'industrie de la construction de la plus grande ville du Canada ne montre pas de signes de ralentissement, et le port a vu arriver 717 855 tonnes de ciment, 106 533 tonnes d'agrégats et près de 160 000 tonnes de produits en acier - notamment des bobines, barres d'armature et des tuyaux - destinés à des chantiers de la région du Grand Toronto.

Après une interruption de deux ans due à la pandémie, les croisières ont repris sur les Grands Lacs en 2022, et le Port de Toronto a connu sa meilleure année à cet égard. Le taux de fréquentation de son terminal de croisière a en effet augmenté de 13 % par rapport à 2019, et 41 navires transportant plus de 12 000 passagers y ont fait escale - du jamais vu!

Or, la saison 2023 s'annonce elle aussi exceptionnelle : entre mai et octobre, 54 navires de croisière devraient faire escale au port et débarquer à Toronto plus de 17 000 passagers venus découvrir les nombreux attraits de la ville.

Grâce à ses installations à usage mixte, le port soutient également l'industrie cinématographique de Toronto - un secteur qui pèse deux milliards de dollars - en mettant un centre de production à la disposition d'acteurs de ce milieu tels que Cinespace et Netflix. En 2022, PortsToronto et Cinespace Studios ont annoncé leur intention d'aménager de nouveaux studios dans le terminal maritime 52 du Port de Toronto, afin de répondre aux besoins de la dynamique industrie torontoise du cinéma et de la télévision au cours des années à venir.

Outre son impact économique, l'augmentation des importations effectuées via le Port de Toronto a un impact positif sur l'environnement : l'année dernière, la livraison par bateau de 2,3 millions de tonnes de marchandises a évité le passage d'environ 57 000 camions de 40 tonnes sur les routes et autoroutes déjà congestionnées de Toronto.

En 2022, PortsToronto et la Ville de Toronto ont d'ailleurs lancé un important programme de restauration visant à remettre en état et à rafraîchir le pont levant du chenal maritime, une infrastructure vitale pour cette chaîne logistique.

« Le Port de Toronto est un atout incomparable au coeur de la plus grande ville du Canada. Il importe chaque année des millions de tonnes de marchandises, qu'il s'agisse de ciment pour la prospère industrie torontoise de la construction, ou de sucre pour notre café du matin, a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto. Au cours des années à venir, le Port de Toronto continuera de soutenir les principaux secteurs économiques de notre ville, car il reste l'un des ports d'escale préférés des amateurs de croisières toujours plus nombreux dans la région des Grands Lacs, et abrite des studios où sont tournées certaines de nos productions télévisuelles et cinématographiques favorites. »

À propos du Port de Toronto

Depuis 1793, le Port de Toronto est pour cette ville une véritable porte sur la voie maritime du Saint-Laurent ainsi que sur les ports maritimes du monde entier. Servant principalement d'installation pour les marchandises en vrac, le Port jouit d'un emplacement hors du commun à seulement quelques minutes du centre-ville de Toronto, et permet la livraison de marchandises provenant de pays lointains (Allemagne, Corée du Sud, Chine, Australie, Brésil et autres pays d'Amérique du Sud, etc.) et des États-Unis. En plus d'assurer la gestion des déplacements des navires dans le havre, PortsToronto détient et exploite les terminaux maritimes 51 et 52 ainsi que le terminal de croisière au sein du Port de Toronto.

Le Port de Toronto, qui est l'un des ports intérieurs du Canada, se trouve sur la rive nord-ouest du lac Ontario. Situé à quelques minutes du coeur du centre-ville de Toronto, le Port est doté d'un réseau fluide de liaisons intermodales efficientes avec les services de transport routier, ferroviaire et aérien, ce qui en fait une infrastructure économique unique et essentielle. Les cargaisons maritimes qui ont transité par le Port de Toronto en 2017 ont généré 377,7 millions de dollars d'activité économique et donné du travail à 1 566 personnes en Ontario cette année-là. Le Port accueille également des navires et des passagers du monde entier au terminal de croisière.

Une visite virtuelle du Port de Toronto vous en apprendra davantage sur l'importance du rôle que joue ce dernier au sein du réseau de transport canadien, ainsi que sur les avantages que présente le transport maritime pour l'environnement.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le port maritime de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels la navigation maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

