Productions Red Light annonce une tournée québécoise de spectacles burlesques!





La maison de production célèbre son 5e anniversaire

MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Productions Red Light, élue meilleure maison de production Burlesque au Canada en 2022 par l'industrie au Imperial Burlesque Canada, célèbre ses cinq ans d'activités avec une tournée aux quatre coins du Québec! La soirée Burlesque de l'Alcôve sera présentée de L'Assomption à Gatineau, en passant par Montréal et Québec! Mettant en vedette des artistes de renommée mondiale d'ici et d'ailleurs, dont Chanelle De Mai (Paris), Célesta O'Lee (Montréal), Força (Toronto), Sugar Vixen (Montréal) et Miami Minx (Montréal), cette soirée réunissant extravagance, humour et sensualité saura attiser le public averti.

Le Burlesque, plus que de l'effeuillage

Souvent associé au strip-tease féminin ou à l'humour absurde, l'art Burlesque a évolué et joint maintenant à l'effeuillage des performances théâtrales, humoristiques, circassiennes, de danse et même de drag! Le public peut ainsi s'attendre à être surpris par le talent des artistes, femmes et hommes, lors de cette soirée haute en couleur!

Des talents d'ici reconnus internationalement

Depuis 2017, Productions Red Light met en scène les artistes renommés de la scène Burlesque internationale, dont la majorité est issue du... Québec! Notamment, Lou Lou la Duchesse de Rière, Miss Exotic World 2022 (titre le plus prestigieux en burlesque), Célesta O'Lee, Queen of Hearts 2023 au That's Amore Burlesque Festival de Rome et Miss Panama 2022, The Foxy Lexxi, Miss Viva Las Vegas 2018, ainsi que Sugar Vixen, Queen 2019 au International Como Lake Burlesque Festival. Sugar et Célesta se dévoileront aussi à Las Vegas en avril prochain pour la compétition Miss Viva Las Vegas.

Spectacles 2023 :

10 mars - L'Assomption, Vieux Palais : Miami Minx, Célesta O'Lee, Genny Pow , Dee Dee Flambée, Lulu Les Belles Mirettes, Déli Cat, Jolie Lolita & Mia Culpa

: Miami Minx, Célesta O'Lee, , Dee Dee Flambée, Lulu Les Belles Mirettes, Déli Cat, Jolie Lolita & Mia Culpa 1 er avril - Montréal , Le National : Chanelle De Mai , Célesta O'Lee, Miss Meow, Véronica Rocket, Madrose, Rose Deflore , Booty Jones, Sugar Vixen & Força

, : , Célesta O'Lee, Miss Meow, Véronica Rocket, Madrose, , Booty Jones, Sugar Vixen & Força 13 mai - Gatineau , La Basoche : Sugar Vixen, Célesta O'Lee, Belle Époque, Mia Culpa, Madrose, Honey Dynamite & Clara Develours

: Sugar Vixen, Célesta O'Lee, Belle Époque, Mia Culpa, Madrose, Honey Dynamite & Clara Develours 15-16 septembre - Montréal, Le National - Imperial Burlesque Canada : Lou Lou la Duchesse de Rière, et plusieurs autres!

- Imperial Burlesque Canada : Lou Lou la Duchesse de Rière, et plusieurs autres! 18 novembre - Québec - Détails à venir

Programmation et billets sur le site de Productions Red Light

Informations : Éric Jourdain, gérant, [email protected]

Entrevues et médias : Nathalie Roy, [email protected]

SOURCE Productions Red Light

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 07:10 et diffusé par :