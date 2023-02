/R E P R I S E - Invitation aux médias - Manifestation : Importants appuis aux grévistes du cimetière Notre-Dame-des-Neiges/





MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - En ce mardi 21 février 2023, les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (CSN) et du Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (CSN) vont recevoir des appuis importants en soutien à la lutte visant à mettre un terme à leur conflit de travail pour enfin être en mesure de soutenir les familles qui devraient recevoir les services auxquels elles ont droit.

Présences : Michael Musacchio, client du cimetière

Caroline Senneville, présidente de la CSN

Patrick Chartrand, président du Syndicat des travailleuses et des

travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (CSN)

Éric Dufault, président du Syndicat des employées et employés de bureau

du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (CSN)

Linda Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des employées et

employés de services publics (FEESP-CSN)

Bertrand Guibord, secrétaire général du Conseil central du Montréal

métropolitain-CSN (CCMM-CSN)

Quoi : Manifestation d'appui Date : Mardi 21 février 2023 Heure : 12 h Endroit : 4601, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (Québec) H3V 1E7

