SHEIN LANCE LA COLLECTION #SHEINforAll PRINTEMPS-ÉTÉ 2023





Il y a quelque chose pour tout le monde à SHEIN.com. Découvrez votre style, sans restriction.

LOS ANGELES, le 21 févr. 2023 /CNW/ - SHEIN, le détaillant en ligne mondial qui propose de produits de mode, de beauté et d'art de vivre, lance aujourd'hui sa collection printemps-été #SHEINforAll de 2023 sur SHEIN.com. Quelle que soit la destination, #SHEINforAll offre des styles pour chaque occasion. Que vous exploriez les régions tropicales, que vous relaxiez sur la plage ou que vous fassiez une excursion d'une journée, la collection printemps-été de SHEIN donnera à chacune la confiance dont elle a besoin.

SHEIN encourage tout le monde à trouver des styles qui leur sont propres grâce au lancement des nouvelles collections de SHEIN BAE, SHEIN BASICS, SHEIN Belle, SHEIN BIZwear, SHEIN DAZY, SHEIN EZwear, SHEIN FIT+, SHEIN Frenchy, SHEIN ICON, SHEIN MOD, SHEIN Modely, SHEIN SXY, SHEIN VCAY, Emery Rose, MOTF et ROMWE.

SHEIN BAE : Appropriez-vous votre soirée

SHEIN BASICS : Les essentiels de votre garde-robe

SHEIN Belle : Styles pour les célébrations

SHEIN BIZwear : Style contemporain chic de bureau

SHEIN DAZY : Sans effort. Décontracté. Prestige.

SHEIN EZwear : Facile à porter. Vie facile.

SHEIN FIT+ : Suivez la mode. Ressentez le Fit+

SHEIN Frenchy : Un style inspiré de la mode française

SHEIN ICON: Pour l'icône en devenir

SHEIN MOD : Éclatant. Rétro. Amusant.

SHEIN Modely : Modernité avec une touche d'élégance

SHEIN SXY : Courbes. Sexy. Confiance.

SHEIN VACAY : Votre premier arrêt pour vos styles de vacances

Emery Rose : Facile. Confortable. Libre d'esprit.

MOTF : Chic au naturel

ROMWE : Esthétique à l'état pur

Les collections sont maintenant disponibles sur SHEIN.com.

#SHEINforAll #SHEINss23

À propos de SHEIN

SHEIN est un détaillant en ligne mondial de mode et d'art de vivre qui s'engage à rendre la beauté de la mode accessible à tous. Nous utilisons une technologie de fabrication sur demande pour relier les fournisseurs à notre chaîne d'approvisionnement agile. Cela réduit le gaspillage lié aux stocks et nous permet d'offrir une variété de produits abordables à des clients partout dans le monde. Depuis nos bureaux internationaux, nous desservons des clients dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur SHEIN, visitez le site http://www.SHEIN.com .

