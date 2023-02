EN CETTE JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE, BEURRE D'ARACHIDE KRAFT LANCE LES POTS « BIENVENUE CHEZ VOUS » EN ÉDITION LIMITÉE POUR LES NOUVEAUX CANADIENS ET NOUVELLES CANADIENNES





En partenariat avec Duolingo et disponibles en cinq langues, les pots « Bienvenue chez vous » aident les nouveaux immigrants dans leur transition vers le Canada

TORONTO, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Beurre d'arachide Kraft lance les pots « Bienvenue chez vous », une gamme personnalisée de pots de beurre d'arachide Kraft en édition limitée et créée pour soutenir les nouveaux Canadiens et nouvelles Canadiennes. En tant que marque canadienne bien-aimée qui promeut les connexions, Beurre d'arachide Kraft espère accueillir les immigrants canadiens en devenant un goût familier dans leurs nouveaux foyers. Développés en partenariat avec l'application d'apprentissage des langues Duolingo , les pots « Bienvenue chez vous » sont fabriqués avec des étiquettes traduites en cinq des langues les plus parlées par les nouveaux arrivants au Canada. Chaque pot fournit un lien vers les cours de langues de Duolingo, un abonnement de 30 jours à Super Duolingo (les modalités s'appliquent) ainsi qu'à des ressources d'aide en immigration pour les nouveaux Canadiens et nouvelles Canadiennes.

Après une année record en matière d'immigration, le Canada prévoit d'accueillir 465 000 nouveaux arrivants en 2023, du jamais vu. Il s'agit d'un engagement du gouvernement du Canada pour accueillir près de 1,5 million d'immigrants au cours des trois prochaines années. Beurre d'arachide Kraft veut faciliter cette transition en s'assurant que ces individus se sentent les bienvenus à travers les barrières de langue de leurs nouveaux foyers.

« Déménager dans un nouveau pays peut être intimidant, et les corvées comme faire l'épicerie peuvent sembler ardues », a mentionné Simon Wong, directeur associé du marketing, tartinades et tranches, à Kraft Heinz. « Depuis plus de 60 ans, Beurre d'arachide Kraft apporte du réconfort aux Canadiens et Canadiennes, et grâce aux pots « Bienvenue chez vous », nous espérons approfondir notre engagement à nourrir les connexions en accueillant les nouveaux arrivants du Canada d'une façon familière. Nous voulons aider ces personnes à se sentir les bienvenues et soutenues lors de leur transition, et nous espérons que les pots « Bienvenue chez vous » constitueront un petit geste significatif. »

Disponibles en chinois simplifié, tagalog, hindi, arabe et espagnol, les pots « Bienvenue chez vous » sont conçus pour aider les nouveaux arrivants à se sentir connectés à l'amour commun qu'éprouvent les Canadiens et Canadiennes pour le Beurre d'arachide Kraft, mais dans leur propre langue. Chaque pot est doté d'une étiquette personnalisée traduite dans l'une des cinq langues et vient avec un code QR qui mène sur WelcomeHomeJars.ca dans cette même langue.

« Si quelqu'un connaît les épreuves et les tribulations d'être un nouvel arrivant au Canada, c'est moi », a déclaré Nav Bhatia Superfan. « La joie d'être dans ce beau pays en tant qu'immigrant se heurte encore à de nombreux défis, notamment celui de la langue, qui est un obstacle difficile à surmonter. C'est pourquoi je suis si heureux de m'associer à Kraft Peanut Butter et d'aider à faire connaître les pots « Bienvenue chez vous » aux nouveaux immigrants canadiens, afin qu'ils puissent se rallier à la communauté de la marque et utiliser les ressources disponibles sur Duolingo pour aider à résoudre la barrière de la langue. »

Dès aujourd'hui, les pots « Bienvenue chez vous » sont exclusivement disponibles sur WelcomeHomeJars.ca, jusqu'à épuisement des stocks. Les nouveaux arrivants au Canada sont invités à demander un pot dans leur langue maternelle et partager leur première dégustation de Beurre d'arachide Kraft dans les réseaux sociaux en utilisant #PotsBienvenueChezVous et en identifiant @KraftPeanutButter_ca sur Instagram et @KraftPeanutButter sur Facebook. Les Canadiens et Canadiennes peuvent aussi s'impliquer en envoyant un pot à quelqu'un qu'ils connaissent et qui vient d'arriver au pays.

À propos de Kraft HEINZ

Nous menons la transformation à Kraft Heinz Company (Nasdaq : KHC), inspirés par notre objectif qui est de rendre la vie savoureuse. Les consommateurs sont au coeur de tout ce que nous faisons. Avec des ventes nettes d'environ 26 milliards de dollars en 2020, nous sommes engagés à faire croître nos marques d'aliments et de boissons emblématiques et émergentes à une échelle mondiale. Nous exploitons notre ampleur et notre agilité pour libérer la pleine puissance de Kraft Heinz à travers un portefeuille de six plateformes de produits axés sur le consommateur. En tant que citoyens du monde, nous sommes dévoués à avoir un impact durable et éthique tout en contribuant à nourrir la planète de façon santé et responsable. Apprenez-en davantage sur notre parcours en visitant le www.kraftheinzcompany.com ou en nous suivant sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE The Kraft Heinz Company

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 06:01 et diffusé par :