Tim Hortons étend son test de marché de la pizza sur pain plat à certains restaurants du Québec

QUÉBEC, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Les restaurants Tim Hortons participants du Québec prennent part à un test de marché pour un nouveau produit savoureux du dîner et du souper : la pizza sur pain plat.

Un test de marché initial que nous avons lancé en août dans certains restaurants de Mississauga, en Ontario, a rapidement connu une forte popularité et est toujours en cours. Les invités de certaines régions du Québec peuvent maintenant essayer les pizzas sur pain plat de Tim Hortons, qui sont préparées sur demande et sont offertes en trois délicieuses saveurs : poulet parmesan, pepperoni, et fromage classique.

« Nos nouvelles pizzas sur pain plat sont le repas parfait, au dîner et au souper! Nous avons très hâte d'en faire l'essai auprès de nos invités à Ottawa », a déclaré le chef Tallis Voakes, directeur en innovation culinaire chez Tim Hortons.

« Chaque pizza sur pain plat est préparée sur demande avec des ingrédients de qualité. Notre pizza sur pain plat au poulet parmesan, par exemple, est préparée avec du poulet assaisonné cuit lentement, un mélange de fromages Monterey Jack et mozzarella, des flocons de parmesan, ainsi qu'une sauce marinara. Nous avons hâte que nos invités au Québec essaient nos trois saveurs de pizzas sur pain plat et qu'ils nous fassent part de leurs commentaires! »

Les pizzas sur pain plat de Tim Hortons sont maintenant offertes dans 12 restaurants Tim Hortons participants au Québec. Voici les adresses de tous les restaurants Tim Hortons participants :

1500, boul. du Curé-Labelle,

Saint-Jérôme 314, rue Montigny, Saint-

Jérôme 370, boul. du Séminaire Nord,

St-Jean-sur-Richelieu 3003, ch. d'Oka, bureau 200,

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 1, boul. John F. Kennedy,

Saint-Jérôme 127, rte du Canton,

Brownsburg-Chatham 3786, ch. d'Oka, St-Joseph-

du-Lac 2350, boul. Ste-Sophie,

Sainte-Sophie 1325, rue Douglas, St-Jean-

sur-Richelieu 1442, boul. Saint-Antoine,

Saint-Jérôme 8120, ch. du Chicot Nord,

Mirabel 13935, rue Saint-Simon,

Mirabel 10025, rte Sir Wilfrid Laurier,

Mirabel

Tim Hortons étend également son test de marché de la pizza sur pain plat à certains restaurants à Windsor (Ontario), à Calgary, à Winnipeg et à Ottawa.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiennes et les Canadiens commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le coeur et satisfait les goûts des Canadiens. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde.

