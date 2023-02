Maypharm CO, LTD. a lancé un nouveau produit de comblement homologué CE : Le produit de comblement MayFill homologué CE à l'acide hyaluronique phasique multicouche avec lidocaïne





SÉOUL, Corée du Sud et NEW YORK, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- Maypharm, la marque titulaire de produits phares tels que Metoo fill, Sedy fill, Metox, Mennus, Hairna, Eyebella, mis au point de nouveaux produits pour le marché des esthéticiens. Metoo Fill est le premier produit de comblement homologué CE fabriqué par Maypharm et les clients apprécient son excellente restauration des volumes, sa viscosité élevée, et son prix abordable. Cliniquement prouvé, Metoo Fill a fait l'objet d'essais cliniques préliminaires stricts afin de garantir que la performance du produit de rendement reste incroyable. Metoo Fill a des distributeurs officiels au Royaume-Uni, en Thaïlande, en Indonésie, en Lettonie et dans d'autres pays. Le nouveau produit de comblement MayFill de Maypharm contient de l'acide hyaluronique phasique multicouche qui fonctionne grâce à la nouvelle technologie R2 (rotation et révolution) et de la lidocaïne pour le confort d'application, contrairement au Metoo Fill (CE).

L'acide hyaluronique, qui se trouve naturellement dans le corps, agit en retenant l'eau dans la peau et en augmentant le volume de la peau. Le produit de comblement à l'acide hyaluronique MayFill devrait être facile à modifier, car il réagit rapidement aux enzymes et normalise les résultats insatisfaisants. Le résultat est une peau plus lisse, plus ferme et plus jeune qui aide à faire disparaître les marques du temps. De plus, comparativement à d'autres traitements ou dispositifs, il est relativement peu risqué, grâce au temps d'arrêt minimal et à une récupération plus rapide.

Dans les produits de comblement à l'acide hyaluronique phasique multicouche, deux couches cohabitent dans le corps pour des résultats encore plus naturels au fil du temps. Cela permet de réduire les cas où les particules réticulées à fort pouvoir de récupération entrent en contact direct avec la zone de traitement et deviennent anormales.

En outre, Mayfill a réduit l'incidence des oedèmes. En cas d'hydratation insuffisante, l'oedème rend la procédure difficile à prévoir, ce qui fait baisser le taux de satisfaction du patient. Mayfill procure une hydratation suffisante et peut être utilisé pour contourer et sculpter certaines zones du visage, comme les pommettes, les lèvres ou le menton, afin de créer un aspect plus symétrique et équilibré. Il existe trois types de Mayfill : Volume, Deep et Light. Ils sont également personnalisables, de sorte que vous pouvez choisir la quantité de produit injecté et le type de produit à utiliser en fonction des résultats souhaités.

Après son succès sur les marchés d'Asie, du Royaume-Uni, du Moyen-Orient et des États-Unis, Maypharm continue de se développer sur les marchés africain et sud-américain en découvrant des distributeurs pour Sedy fill, Metox, MayFill et Mennus.

Pour plus d'informations, consultez le site internet : www.maypharm.net

