La nouvelle version prendra en charge le portefeuille de bout en bout de Mobileum et améliorera ses capacités d'apprentissage automatique afin d'aider les FSC à faire face à l'évolution rapide du paysage technologique

CUPERTINO, Californie, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'analyse des télécommunications, a le plaisir d'annoncer la dernière version de sa plateforme d'intelligence active (AIP), une solution de big data native en cloud conçue pour collecter et analyser un volume, une vitesse et une diversité croissants de flux de données complexes générés par les réseaux des fournisseurs de services de communication (FSC).

La nouvelle version du PIA repose sur une architecture avancée de lac de données et jette les bases d'une « plateforme unique », d'une « technologie unique », d'une « politique de données unique » et d'une « expérience utilisateur unique ». Cette fondation permettra aux clients de gérer les données comme un produit, offrant aux différentes parties prenantes fonctionnelles et aux membres des équipes spécifiques à un domaine la possibilité de collaborer avec un contrôle et une visibilité complets sur le cycle de vie des données. Cette version prend en charge un large éventail d'applications spécifiques aux domaines de l'itinérance mobile, de la sécurité des réseaux, de la gestion des risques, des tests et de l'assurance des services, de l'expérience client et de la monétisation des données. Cette version prend en charge un large éventail d'applications spécifiques aux domaines de l'itinérance mobile, de la sécurité des réseaux, de la gestion des risques, des tests et de l'assurance des services, de l'expérience client et de la monétisation des données.

« Les fournisseurs de services ont accès à des quantités massives de données, mais peinent à les analyser et à les exploiter de manière holistique dans toute l'organisation. La nouvelle architecture de lac de données d'AIP fournit un référentiel commun pour les données structurées et non structurées, ce qui permet d'obtenir de meilleures informations alimentées par l'IA/ML avec moins de ressources », a déclaré Avnish Chauhan, directeur de la technologie chez Mobileum. « Cette dernière version renforce les 'capacités low-code' des opérateurs, permettant aux citoyens scientifiques des données de créer leurs propres cas d'utilisation analytiques et leurs prévisions rapidement et facilement, apportant la puissance de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle à l'ensemble de l'organisation. »

La plateforme Active Intelligence simplifie l'analyse des données en supprimant la nécessité pour les opérateurs de gérer et de prendre en charge les composants individuels d'apprentissage automatique, les bases de données et le stockage, ce qui permet aux FSC de se concentrer sur leur activité. Elle est construite à l'aide de normes industrielles et d'API ouvertes pour une intégration plus facile. De plus, son architecture « cloud-native » s'intègre à tout fournisseur de cloud existant, ou peut être installée sur place, ce qui permet aux opérateurs d'exploiter les meilleures technologies.

Chaque application Mobileum construite sur le PIA bénéficie de ses capacités analytiques et de ses connaissances. Cette nouvelle version élargit les possibilités dans un certain nombre de domaines, tels que la détection d'anomalies dans le réseau, l'analyse des causes profondes et l'établissement de tickets de dérangement, permettant un processus en boucle fermée entièrement automatisé. En outre, elle améliore la gestion intégrée des risques, en offrant des informations riches en temps réel et une intégration étroite entre les applications de sécurité et de lutte contre la fraude.

« C'est le type d'agilité et de flexibilité dont chaque opérateur de réseau a besoin à l'ère de la 5G. La capacité à faire face à de nouveaux formats de données, à de nouveaux modèles commerciaux et de déploiement, et à de nouvelles technologies à la volée est désormais possible avec l'AIP », a déclaré M. Chauhan.

Pour assister à une démonstration de la dernière version de l'AIP ou pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand de Mobileum au Mobile World Congress à Barcelone, en Espagne, du 27 février au 2 mars 2023.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plateforme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent le chiffre d'affaires, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux à travers le monde, en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

