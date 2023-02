Le EW8.X-230 de Shanghai Electric est reconnu comme l'un des 10 meilleurs générateurs éoliens en mer de l'année 2022 par la publication Wind Power Monthly





SHANGHAI, 21 février 2023 /CNW/ - Shanghai Electric a annoncé que le générateur éolien EW8.X-230 de l'entreprise a été nommé l'un des 10 meilleurs générateurs éoliens en mer de l'année 2022, selon le dernier rapport de Wind Power Monthly, une publication mondiale de premier plan sur l'industrie éolienne. Cette distinction a été décernée après que le modèle EW8.X-230 de Shanghai Electric, la nouvelle génération de turbine en mer de l'entreprise basée sur la plateforme Poseidon, a été reconnu comme l'un des produits les plus innovants par les 50 principaux fabricants de turbines de Chine en septembre 2022.

Développé par Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd., le EW8.5-230 est le plus récent générateur éolien de technologie de chaîne semi-directe de l'entreprise ciblant les régions côtières de la Chine qui présentent des vitesses de vent moyennes et faibles. Le générateur est équipé d'ailettes en fibre de carbone de 100 mètres et d'un rouleau de capteur intelligent, et gère la conception numérique, la production, l'exploitation et l'entretien tout au long du cycle de vie. Le nouveau système de contrôle LeapX réduit la charge d'exploitation de l'ensemble du système tout en établissant une interconnexion intelligente avec le système Fengyun (iWind) de Shanghai Electric.

Conçu pour fonctionner avec une fiabilité et une stabilité élevées dans des régimes de vent à basse vitesse, le générateur est une solution très rentable en matière d'énergie éolienne. Grâce à sa technologie et à sa conception de pointe, le EW8.X-230 est en voie d'établir une nouvelle norme dans l'industrie de l'énergie éolienne en mer, ce qui contribuera grandement à permettre à la Chine d'atteindre les cibles de réduction des émissions de carbone et de carboneutralité dans ses efforts pour atteindre la parité en mer.

Le générateur offre un meilleur rendement tout en maintenant une fiabilité exceptionnelle, et ce grâce à sa technologie de chaîne d'entraînement semi-directe de nouvelle génération hautement intégrée. De plus, les années d'innovation technologique et de percées de Shanghai Electric pour l'ensemble de l'unité et de ses composantes de base ont permis à l'entreprise de fournir une solution qui réduit considérablement les coûts en kilowattheures tout au long du cycle de vie des parcs éoliens.

Avec un diamètre de rotor atteignant 230 mètres, le EW8.X-230 possède le rotor avec le plus grand diamètre de tous les modèles de turbine installés et a une surface balayée équivalente à la taille de 5,8 terrains de soccer. Cette plus grande taille permet d'augmenter considérablement la puissance de sortie. Basée sur une vitesse moyenne annuelle du vent de 7,5 mètres par seconde, la turbine peut générer 28 millions de kWh par an, répondant ainsi à la demande annuelle en électricité de 14 500 foyers tout en réduisant la consommation de charbon de près de 10 000 tonnes et les émissions de dioxyde de carbone de 24 000 tonnes.

À ce jour, 47 générateurs éoliens semi-directs EW8.5-230 ont été raccordés au réseau dans la province de Shandong, dans l'est de la Chine. Le projet de construction, qui a duré 121 jours, a établi un record mondial pour la période de construction la plus courte d'un parc éolien de plus de 399,5 MW. Il a été désigné comme le premier projet d'énergie éolienne en mer à parité dans le « 14e Plan quinquennal » de Shandong et l'un des projets clés sous la supervision du gouvernement provincial. Il s'agit également d'un parc éolien doté de générateurs éoliens commerciaux avec le plus grand diamètre de rotor au monde.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), est un fabricant d'équipement haut de gamme d'envergure internationale axé sur l'énergie intelligente écologique de qualité industrielle, présent dans le monde entier, qui se consacre à l'énergie intelligente, à la robotisation assistée par ordinateur et à l'intégration de l'intelligence numérique. En mettant l'accent sur le développement à faibles émissions de carbone et la transformation numérique par l'ouverture de nouveaux domaines de développement et la promotion de nouveaux moteurs de croissance, Shanghai Electric s'efforcera d'être un chef de file et d'atteindre son sommet d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone avant 2060. Il poursuivra sa production de nouveaux équipements énergétiques et la localisation de l'équipement haut de gamme en exploitant les possibilités illimitées dans un écosystème industriel novateur avec des partenaires mondiaux.

