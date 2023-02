CEDCOSS a été désigné comme l'entreprise technologique à la croissance la plus rapide dans le cadre du programme Technology Fast 50 2022 de Deloitte Inde





CEDCOSS attribue la croissance de son chiffre d'affaires de 202 % à l'écosystème technologique du commerce électronique

LUCKNOW, Inde, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- CEDCOSS Technologies a annoncé avoir été reconnue parmi les 50 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Inde pour la sixième fois consécutive. Ces récompenses sont basées sur le pourcentage de croissance du chiffre d'affaires sur trois ans. CEDCOSS a connu une croissance de 202 % au cours de cette période.

CEDCOSS, société mère de CedCommerce , Makewebbetter , Mastroke , Magenative , et Wp Swings , a connu une croissance remarquable dans tous les domaines en tant que catalyseur du commerce électronique et de la technologie.

M. Abhishek Jaiswal , cofondateur de CEDCOSS, attribue la croissance rapide et les efforts de collaboration à la croissance de 202 % du chiffre d'affaires de la société au cours des trois dernières années. Il a déclaré : « Je tiens à exprimer ma gratitude à nos commerçants, à nos partenaires et à notre merveilleuse équipe pour avoir rendu cela possible. Les idées fondamentales qui soutiennent nos classements annuels consécutifs sont les grandes caractéristiques que tous les membres de CEDCOSS partagent. »

M. Himanshu Rauthan , cofondateur de CEDCOSS, a ajouté : « Alors que nous célébrons une nouvelle année de reconnaissance et de soutien de la part de Deloitte, CEDCOSS traverse un moment de fierté et de victoire. Je suis convaincu que CEDCOSS maîtrise la situation. Nous avons compris que tout se résume à l'élaboration de solutions qui touchent la détresse ou les défis de l'utilisateur et améliorent de manière significative l'expertise opérationnelle. »

« Faire partie de la liste Technology Fast 50 de Deloitte est louable dans le secteur technologique actuel, hautement compétitif et en constante évolution, a expliqué Rajiv Sundar, directeur du programme Technology Fast 50 India 2019 et partenaire, Deloitte Inde. Nous félicitons CEDCOSS de faire partie des 50 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Inde. »

Sélection et qualifications du programme Technology Fast 50 de Deloitte Inde

Le programme Technology Fast 50 de Deloitte Inde, lancé en 2005, est mené par Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (DTTILLP) et fait partie d'un véritable programme intégré pour la région Asie-Pacifique, qui récompense les entreprises technologiques (publiques et privées) les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide d'Inde, et comprend tous les domaines technologiques, de l'Internet à la biotechnologie, du médical et du scientifique à l'informatique et au matériel informatique.

Ce programme récompense les entreprises technologiques indiennes à la croissance la plus rapide sur la base du pourcentage de croissance de leur chiffre d'affaires au cours des trois derniers exercices.

À propos de CEDCOSS

En tant qu'innovateur technologique, CEDCOSS révolutionne l'espace numérique du commerce en ligne. Grâce à ses technologies, outils et services numériques de pointe en matière de commerce électronique, cet acteur du commerce électronique continue de répondre aux besoins de plus de 40 000 commerçants à travers le monde. Depuis plus de 10 ans, CEDCOSS aide les commerçants et les marques de toutes tailles à créer, développer et optimiser la présence de leur marque de la manière la plus efficace possible grâce à ses filiales : CedCommerce, Makewebbeter, Magenative, Mastroke et WP Swings, respectivement. Pour en savoir plus, consultez www.cedcoss.com .

Contact pour les médias :

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1957381/CEDCOSS_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 00:43 et diffusé par :