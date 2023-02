TCL réitère ses engagements en matière de fabrication intelligente pour faciliter la production de système de climatisation haut de gamme





HONG KONG, le 20 févr. 2023 /CNW/ - TCL, l'un des acteurs de premier plan du marché mondial des téléviseurs et l'une des principales marques de produits électroniques grand public, annonce l'achèvement de la phase I du parc industriel intelligent de TCL à Wuhan, doublant les capacités de fabrication intelligente pour faciliter la production de système de climatisation de première qualité, avec une capacité de fabrication annuelle de plus de 6 millions d'unités.

Le parc industriel intelligent pour les systèmes de climatisation de TCL à Wuhan est un projet en trois phases évalué à 497 millions de dollars américains. Situé dans des locaux d'une superficie allant jusqu'à 390 000 mètres carrés, le parc comprend une chaîne d'approvisionnement complète en système de climatisation (recherche et développement, fabrication intelligente et logistique intelligente) à partir de laquelle les systèmes de climatisation haut de gamme de TCL sont exportés vers plus de 160 marchés dans le monde.

Un total de 60 % de l'automatisation de la production du parc est mise au point par TCL et le parc est axé sur le numérique pour utiliser la technologie de l'intelligence artificielle des objets, des mégadonnées et de l'apprentissage automatique afin d'accroître l'efficacité opérationnelle, la qualité du produit et de réduire ses coûts.

En plus d'appliquer des technologies intelligentes, TCL établit également une base durable tout au long du processus de fabrication. Le parc fonctionne de façon significative à l'aide de l'exploitation de l'énergie solaire, surveillée par un système de gestion de l'énergie et alimentée par un système d'hydratation intelligent afin de maintenir la consommation d'énergie et les émissions de carbone à un niveau acceptable.

TCL fabrique des produits de climatisation de haute qualité depuis plus de 20 ans avec un réseau de production mondial établi (10 bases de production réparties en Chine, au Brésil et en Indonésie) d'une capacité globale de plus de 30 millions d'unités. Les modèles de système de climatisation de TCL, tels que Fresh Air 1.0, Gentle Cool, Elite, Q-Series, sont offerts dans de nombreux pays.

Non seulement TCL offre une expérience rafraîchissante en matière d'air, mais ses systèmes de climatisation primés Red Dot sont aussi des meubles bien conçus à la mode qui se fondent subtilement dans votre décor.

En 2023, TCL a introduit la deuxième génération de la technologie de climatisation à air frais de TCL. Contrairement aux systèmes de climatisation conventionnels qui font circuler l'air à l'intérieur de la maison, le système d'air frais exclusif FreshIN+ de TCL amène l'air frais de l'extérieur vers l'intérieur avec une capacité allant jusqu'à 60 mètres cubes par heure, grâce à son puissant moteur à air, qui contribue à augmenter les niveaux d'oxygène et d'humidité.

Grâce à la dernière mise à niveau, la technologie à air frais de TCL vous permet de rehausser la qualité de votre air. Sa technologie de circulation exclusive n'inspire pas simplement de l'air frais de l'extérieur, mais expire également l'air vicié de l'intérieur. Cela ressemble à la respiration.

Son capteur intégré détecte les composés organiques volatils totaux, et les résultats de détection sont présentés dans l'« affichage dynamique de la qualité de l'air » en temps réel, en plus des fonctions d'air frais déjà puissantes.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des systèmes de climatisation de TCL dans votre collectivité, veuillez communiquer avec le bureau de TCL le plus près de chez vous ou communiquez avec nous sur les réseaux sociaux de TCL.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur de premier plan du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents.

