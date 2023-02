BRP OFFRE UNE MOTONEIGE POUR TOUT LE MONDE ET TOUS LES STYLES AVEC SES MODÈLES 2024





VALCOURT, QC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Avec ses gammes de produits Ski-Doo et Lynx, BRP Inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) continue d'offrir la plus grande variété de motoneiges pour ses modèles 2024. Des vrais mordus de la motoneige aux adeptes occasionnels, en passant par les amateurs d'aventures en famille, il y en a pour tout le monde et tous les styles. L'année 2024 accueillera aussi les premières motoneiges électriques de BRP, disponibles exclusivement pour Expériences BRP (Uncharted Society), le réseau mondial d'opérateurs certifiés BRP offrant des aventures guidées de sports motorisés.

Ski-Doo repousse et redéfinit les limites

Pour 2024, Ski-Doo présente le MXZ X-RS, avec la nouvelle version du moteur Rotax 850 E-TEC Turbo R adaptée pour les sentiers et doté d'un système d'injection d'eau sans précédent dans l'industrie, devenant ainsi le moteur 2 temps le plus puissant disponible. Les ingénieurs ont également intégré les solides composantes de l'ensemble Compétition pour créer un MXZ X-RS encore plus robuste, capable de tenir la route sur les sentiers les plus cahoteux et irréguliers. En outre, Ski-Doo déploie la cinquième génération de la plateforme REV (REV Gen5) dans de nombreux nouveaux modèles, dont plusieurs sont munis d'un moteur 4 temps. L'introduction de moteurs 4 temps à la plateforme REV Gen5 redéfinit la position des motoneiges MXZ et Renegade dans la gamme de produits Ski-Doo. Les modèles 2024 Backcountry présentent également d'énormes changements avec le passage vers la plateforme REV Gen5, offrant désormais une apparence plus athlétique, des améliorations en matière de précision sur les sentiers et de suivi des lignes droites, et un meilleur équilibre entre le contrôle et le plaisir. Enfin, les mordus du hors-piste ont droit à un modèle Freeride repensé que les conducteurs les plus endurcis apprécieront, car il établit un nouveau standard de maniabilité pour ceux qui poussent la créativité à de nouveaux niveaux avec leurs manoeuvres extrêmes dans la poudreuse.

« Le nouveau modèle MXZ X-RS est l'ultime motoneige de sentier, vraiment au sommet de la haute performance. Nous avons réuni les meilleures composantes pour offrir une conduite inoubliable qui fera sourire d'une oreille à l'autre les plus grands sceptiques, mentionne Jérémi Doyon-Roch, chef de service, Marketing mondial - Motoneiges et Initiatives stratégiques relatives à la marque chez BRP. Nous avons également intégré la plateforme REV Gen5 aux modèles Renegade, Backcountry et Grand Touring afin d'offrir aux conducteurs les meilleures technologies existantes et une performance unique, bref, la meilleure expérience qu'ils n'aient jamais vécue sur une motoneige. »

Ski-Doo continuera à offrir les modèles MXZ 120 et 200, ainsi que les modèles MXZ et Summit Neo, afin de faciliter l'accès pour tous au plaisir de conduire une motoneige.

Pour en savoir davantage sur les motoneiges 2024 de Ski-Doo et pour consulter la liste complète de caractéristiques et d'informations techniques, visitez le site ski-doo.com .

Lynx élargit l'utilisation de la plateforme Radien2 et intègre l'ensemble RE* à son modèle phare

Grâce à son nouveau design, l'utilisation de la plateforme Lynx Radien2 pour les modèles Rave, Xterrain et 49 Ranger est parfaitement adaptée au style de conduite active qui fait la réputation de Lynx. Elle offre une conduite plus aisée avec moins de vibrations et permet au conducteur de se déplacer librement pour contrôler l'équilibre de la motoneige, s'adaptant ainsi aux exigences des différents terrains. Afin de célébrer le 15e anniversaire du modèle Commander, Lynx présente également l'ensemble Commander RE, qui comprend le moteur Rotax 900 ACE Turbo R de 180 ch, le légendaire châssis RE avec des amortisseurs de qualité et la suspension arrière EasyRide+ repensée offrant un confort accru et une performance hors-piste exceptionnelle.

« Chez Lynx, nous produisons des motoneiges aussi robustes et tenaces que leurs conducteurs, permettant à notre communauté de pousser les limites et d'en découvrir de nouvelles, déclare M. Doyon-Roch. Nos nouveaux modèles 2024 ne font pas exception à la règle. L'expansion de la plateforme Radien2, l'ensemble Commander RE* et l'introduction de nouvelles technologies font de nos motoneiges les meilleures pour surmonter les défis que l'hiver nous réserve. »

Les modèles offerts en Amérique du Nord comprennent le Rave RE et le Xterrain RE 850 E-TEC avec la nouvelle plateforme Radien2, le Xterrain 900 ACE Turbo R et la gamme Shredder, y compris le DS, avec sa nouvelle hauteur de ski de 86 cm (34 po). Parmi les nouveautés de la gamme Shredder, on trouve également le Shredder RE 3700 850 E-TEC Turbo R et certains modèles RE en couleur noire. Pour en savoir davantage, visitez BRPlynx.com

Ski-Doo et Lynx lancent une toute première motoneige électrique

L'année 2024 verra les premières motoneiges électriques de Ski-Doo et de Lynx : le modèle Grand Touring Electric et le modèle Adventure* Electric, respectivement. Offrant une aventure hivernale sans émissions, les deux modèles présentent un style de conduite unique qui invite les débutants à découvrir le monde de la motoneige. Propulsées par la technologie brevetée Rotax E-Power, ces motoneiges sont conçues et produites exclusivement pour les opérateurs du réseau Expériences BRP , leurs caractéristiques, leur puissance et leur portée étant optimisées pour des excursions guidées en motoneige sur une distance maximale de 50 km. BRP est déterminée à réduire l'empreinte carbone de ses produits tout en créant de nouvelles façons de déplacer les gens, de sorte que leurs expériences se mesurent en émotions. Ces deux motoneiges électriques sont les premiers produits mis en marché dans le contexte de l'engagement de BRP à offrir des modèles électriques dans toutes ses gammes de produits d'ici 2026. Les modèles Grand Touring Electric et Adventure Electric permettront aux motoneigistes de découvrir les paysages d'hiver spectaculaires et de profiter du plein air comme jamais auparavant!

*Offert en Europe seulement

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille de pièces, d'accessoires et de vêtements dédiés afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'oeuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

