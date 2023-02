CAN-AM REPOUSSE LES LIMITES AVEC SA NOUVELLE GÉNÉRATION DE VTT MID-CC OUTLANDER





Les nouveaux modèles Outlander 700 et 500 et Outlander PRO HD7 et HD5 offrent aux conducteurs de véhicules récréatifs et utilitaires une valeur inégalée

VALCOURT, QC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Les VTT Can-Am de BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) ont toujours été le véhicule idéal pour sortir et en faire plus à l'extérieur, du travail au ranch à la conquête des sentiers. Face aux nouveaux besoins des consommateurs, Can-Am repousse une fois de plus les limites avec les tout nouveaux modèles de VTT mid-cc récréatifs et utilitaires Can - Am Outlander . Conçus et construits avec l'intention d'améliorer l'expérience du conducteur à tous les niveaux, pour le travail comme pour le plaisir, les nouveaux VTT de la gamme Outlander offrent les meilleures caractéristiques en matière de performance, de confort, de capacité de rangement et de fiabilité de leur catégorie. Et ce, à un prix très concurrentiel.

« Le lancement de cette gamme de VTT Can-Am est probablement le plus important lancement des dix dernières années! Nous sommes excités à l'idée d'offrir à nos clients le meilleur VTT de sa catégorie. De son expérience de conduite à ses capacités concrètes en passant par ses superbes accessoires, toutes les caractéristiques du Outlander ont été conçues en fonction de leurs besoins et de leurs habitudes d'utilisation, » déclare Elsa Vilarinho, directrice du marketing mondial, Can-Am hors route chez BRP.

Les nouveaux modèles récréatifs Outlander 700 et 500, et les modèles utilitaires Outlander PRO HD7 et HD5 offrent les meilleures caractéristiques de leur catégorie en matière de puissance, de garde au sol, de débattement de la suspension, de capacité de remorquage, de rangement et de fréquence d'entretien. Se classant parmi les VTT les plus polyvalents du marché, les Outlander 700 et 500 offrent aux conducteurs tout ce dont ils ont besoin pour leur prochaine aventure hors route. Pour 2023, la nouvelle gamme de véhicules récréatifs Outlander comprend le modèle de série, le 500 2WD, le DPS, le XT 700, le X mr 700, le MAX DPS et le MAX XT 700. Les modèles Outlander PRO HD7 et HD5 sont parfaits pour ceux et celles qui ont de gros travaux à effectuer grâce leur puissance de transport et de remorquage et leur capacité de rangement qui dépassent celles de n'importe quel autre VTT sur le marché. La nouvelle gamme de véhicules utilitaires 2023 Outlander PRO comprend les modèles PRO de série, le PRO XU et le PRO Hunting Edition.

Moteur

Un tout nouveau monocylindre de 650 cc orienté vers l'arrière, refroidi par liquide et à injection de carburant avec le moteur à quatre temps Rotax ACE (efficacité de combustion avancée), est complété par une nouvelle transmission intégrée et un embrayage pDrive. Ces nouveautés confèrent à la nouvelle plateforme Outlander une puissance et des capacités de remorquage de premier ordre. Grâce à la calibration par unité de contrôle électronique et à des conceptions différentes de l'arbre à cames, les modèles 700 et PRO HD7 ont une puissance de 50 chevaux et un couple de 41 lb-pi, tandis que les modèles 500 et PRO HD5 ont une puissance de 40 chevaux et un couple de 37 lb-pi.

Tous les véhicules Outlander 500 et 700 sont munis de la nouvelle transmission primaire à variation continue pDrive, offrant un changement de vitesse plus doux, une durabilité à toute épreuve et une boîte de vitesses L/H/N/R/P. Les véhicules Outlander PRO HD5 et HD7 sont également munis de la nouvelle transmission primaire à variation continue pDrive avec fonction de calibrage de travail et boîte de vitesses Extra L/H/N/R/P. Les deux modèles Outlander et Outlander PRO sont munis d'un sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok?, Visco-Lok? QE ou Visco-4Lok offert selon les ensembles.

Châssis

Un nouveau châssis tubulaire basé sur la plateforme Can-Am Maverick X3 et une suspension avant et arrière à bras triangulaire double constituent la raison pour laquelle la garde au sol et le débattement de la suspension des nouveaux Outlander et des Outlander PRO sont les meilleurs dans leur catégorie. Tous les nouveaux modèles Outlander récréatifs et utilitaires sont équipés de bras triangulaires doubles munis d'amortisseurs à double tube avec débattement de 25 cm (9,75 po) à l'avant et de 26 cm (10,25 po) à l'arrière. Les modèles PRO sont dotés d'une suspension plus rigide, adaptée aux rudes conditions de travail et aux lourdes charges. La conception du châssis et de la suspension de la nouvelle plateforme Outlander sont à l'origine de sa garde au sol, jusqu'à 33 cm sur certains modèles, de sa tenue de route et de sa stabilité.

De plus, le design ergonomique du nouveau châssis offre aux conducteurs tout comme aux passagers un plus grand confort. Les conducteurs remarqueront rapidement l'espace plus grand pour les genoux et le plancher plus spacieux permettant une meilleure maniabilité et stabilité. Le siège épais et durable amène le confort à un autre niveau et réduit le bruit et les vibrations du châssis. Avec la nouvelle transmission primaire à variation continue pDrive vient un levier de vitesses ergonomique à poignée lisse qui transforme l'expérience du conducteur.

Rangement et accessoires

Les modèles Outlander et Outlander PRO sont tous deux dotés de capacités de rangement incroyables de série, en commençant par la nouvelle boîte à gants intégrée de 3.78 L (1 gal). Certains modèles sont également dotés d'un socle magnétique pour téléphone portable ainsi que d'un port USB pour recharger les appareils électroniques en cours de route.

Avec 125 différentes options d'accessoires LinQ, la nouvelle plateforme Outlander offre des caractéristiques pour plaire à tous. Les options d'accessoires du véhicule se divisent en trois catégories : espace de rangement avant, guidon et espace du conducteur, et espace de rangement arrière. Certains accessoires, tels que les poignées chauffantes et le pare-brise, sont ergonomiques. D'autres ont pour objectif l'entreposage de fusils de chasse, de tronçonneuses ou d'autres outils indispensables à l'avant ou à l'arrière du véhicule. Les accessoires utilitaires comprennent les treuils, les pelles et les bidons à essence de rechange. Les accessoires de performance comprennent des options telles que des plaques de protection, des chenilles à neige et des phares DHI. Ces nombreux accessoires offerts aux conducteurs leur permettent de profiter pleinement de leur journée, au travail tout comme pour le plaisir.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille de pièces, d'accessoires et de vêtements dédiés afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'oeuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Communiqué envoyé le 20 février 2023 à 20:30 et diffusé par :