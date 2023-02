WestVac Biopharma réalise des progrès importants dans le développement du vaccin trivalent à protéine recombinante ciblant les sous-variants de COVID-19, y compris XBB.1.5 et BA.5





CHENGDU, Chine, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- Avec le soutien du programme national clé de recherche et développement de la Chine, et à la suite de l'approbation de l'essai clinique du vaccin recombinant contre la COVID-19 (cellule Sf9) par la NMPA (Administration nationale des produits médicaux), WestVac Biopharma (Guangzhou) Co., Ltd., ci-après dénommée « WestVac Biopharma (Guangzhou) », a récemment réalisé des progrès importants dans la mise au point du vaccin trivalent à protéine recombinante ciblant les derniers sous-variants prévalents de COVID-19, dont XBB.1.5 et BA.5. Il s'agit, en outre, d'un des premiers vaccins trivalents à protéine recombinante ciblant XBB.1.5 dans le monde.

Tirant parti de la réactivité de la plateforme internationale de pointe d'expression de cellules d'insectes dans le domaine de la production de vaccins à protéines recombinantes, WestVac Biopharma (Guangzhou) a construit le vecteur en un mois et produit le vaccin trivalent à protéine recombinante de haute pureté et de haute qualité destiné à usage humain. Le vaccin est entièrement synthétique. L'antigène du vaccin sous-unitaire est précisément conçu en fonction de la structure des protéines S-RBD et HR cibles des sous-variantes XBB.1.5 et BA.5, et peut s'auto-assembler en particules de protéines trimériques stables. Une étude a révélé que le vaccin augmente les titres d'anticorps neutralisants ciblant les sous-variants Omicron XBB.1.5, BQ.1, BF.7, BA.5 et BA.2.75, entre autres. Ce résultat semble indiquer qu'il s'agit d'un vaccin COVID-19 à large spectre, ciblant multiples sous-variants qui sont prévalents au pays et à l'étranger, dont XBB.1.5, BQ.1, BF.7 et BA.5. À l'heure actuelle, WestVac Biopharma collabore de façon proactive avec les autorités nationales et s'efforce de remplir les exigences d'approbation nationales dans les plus brefs délais pour le vaccin trivalent à protéine recombinante. L'objectif de la société est d'utiliser sa puissance pour contribuer à la lutte contre les nouvelles variantes du coronavirus.

WestVac Biopharma (Guangzhou) est une filiale en propriété exclusive de WestVac Biopharma Co., Ltd. située dans la base de production de vaccins innovants, dans la Knowledge City de la zone de développement économique de Guangzhou. Après la construction prochainement de lignes de production à capacité combinée de 5 000 L, destinées aux vaccins à protéine recombinante à base de cellules d'insectes et aux vaccins par pulvérisation nasale, la société disposera d'une capacité de production annuelle de 500 millions de doses de vaccins.

WestVac Biopharma Co., Ltd., la société mère, est une entreprise biopharmaceutique innovante qui intègre la recherche et développement, la production et la vente de vaccins. En 2021 et 2022, WestVac Biopharma a figuré sur la liste des entreprises de type licorne pour deux années consécutives. Coviccine®, le vaccin recombinant contre la COVID-19 (cellule Sf9) mis au point par WestVac Biopharma, a démontré une innocuité et une immunogénicité satisfaisantes dans un essai clinique. Le vaccin a également présenté une efficacité protectrice de 70,95 % contre les sous-variants d'Omicron, ce qui signifie qu'il compte parmi les vaccins les plus efficaces au monde en matière de prévention des cas symptomatiques de COVID-19 liés aux sous-variants d'Omicron. En décembre 2022, Coviccine® a reçu une approbation d'utilisation d'urgence de l'autorité nationale et était déjà en phase d'appel d'offres. De plus, le vaccin a déjà été distribué à des fins de vaccination dans plusieurs provinces. Entre-temps, le vaccin contre la variante recombinante de la COVID-19 (cellule Sf9) mis au point par WestVac Biopharma a récemment reçu une approbation d'essai clinique par la NMPA, et les essais cliniques de phase I/II commenceront sous peu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2005535/1.jpg

