L'Arrondissement de Montréal-Nord hisse le drapeau panafricain pour célébrer le Mois de l'Histoire des Noirs





MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - L'Arrondissement de Montréal-Nord hisse le drapeau panafricain devant la mairie pour célébrer le mois de l'Histoire des Noirs. Cette initiative, lancée par la direction de l'Arrondissement, et soutenue par tous les élu.e.s, se poursuivra jusqu'à la fin du mois de février.

« À Montréal-Nord, on veut être à l'écoute de nos citoyens et citoyennes et rappeler par le fait même l'importance et la considération que nous avons par rapport à nos employé.e.s. Le drapeau flottera devant la mairie pour souligner aux Montréalais notre volonté et notre ardeur à implanter un climat équitable, diversifié et inclusif.» ajoute Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord.

« Hisser ce drapeau, c'est prendre une mesure symbolique et envoyer un signal, signe de solidarité à nos employé.e.s et un message d'accueil envers la communauté noire et toutes les minorités au sein de notre équipe », explique Tonia Di Guglielmo, directrice d'arrondissement et membre du comité Équité diversité et inclusion (EDI).

L'Arrondissement entreprend cette mesure d'élever le drapeau dans le cadre de la programmation culturelle du mois de l'Histoire des Noirs qui se tient depuis le 1er février.

Le drapeau panafricain, qui représente l'unité, la solidarité et la libération de l'Afrique, est un symbole important du mouvement panafricain. La bande rouge représente le sang versé par les Africains dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance, la bande noire représente la couleur de la peau des Africains, tandis que la bande verte représente la richesse naturelle de l'Afrique.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

