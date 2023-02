La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec vous invite au Forum régional Premières Nations et Inuits Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine





KAHNAWAKE, QC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - En formule hybride, sous le thème « S'unir et s'investir pour réussir », le Forum régional Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine se tiendra à la salle communautaire de Gespeg et en simultané sur la plateforme Zoom les 15 et 16 mars 2023. Cet événement rassembleur, organisé par la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ), sera l'occasion pour les participants d'établir des relations, de promouvoir les réalisations des Premières Nations, de favoriser l'employabilité de la main-d'oeuvre autochtone et de faciliter son insertion dans le marché du travail en cette période de pénurie de main-d'oeuvre.

Par l'entremise d'ateliers, de conférences et de témoignages offerts par des panélistes invités issus de différentes sphères relatives au marché du travail, vous pourrez en apprendre davantage sur les programmes et services de la CDRHPNQ, sur les partenariats établis avec des entreprises, sur les programmes gouvernementaux, sur les stratégies de recrutement et de formation (préemploi et en continu), ainsi que sur des pistes de solutions pour augmenter le bassin de main-d'oeuvre qualifiée par la participation des Autochtones au marché du travail.

L'objectif de ce Forum est non seulement de sensibiliser les entreprises à l'insertion d'une main-d'oeuvre autochtone, mais surtout d'établir des relations professionnelles durables entre nos peuples dans la région de la Gaspésie --Îles-de-la-Madeleine.

Pour participer, remplissez le formulaire d'inscription. Notez que le nombre de places en personne est limité. Afin de réserver votre place, nous vous conseillions de confirmer votre présence le plus tôt possible. Toutefois, la participation virtuelle est illimitée.

À propos de la CDRHPNQ

En tant que l'une des commissions régionales de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), la CDRHPNQ contribue à l'épanouissement personnel et professionnel des Premières Nations en les accompagnant activement dans leur cheminement vers l'emploi.

Liens utiles

Pour vous inscrire: https://www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca/formulaire-de-participation

Site Web de la CDRHPNQ : https://www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca/

SOURCE Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec

Communiqué envoyé le 20 février 2023 à 15:52 et diffusé par :