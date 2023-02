Xylem et ses partenaires consacrent 157 000 heures de bénévolat pour résoudre des problèmes liés à l'eau et au développement durable en 2022





Le leader mondial des technologies de l'eau, Xylem (NYSE : XYL), indique que 87 % des employés ont consacré du temps au bénévolat en 2022, en alliant leurs efforts à ceux des bénévoles de leurs clients et partenaires dans le monde entier. Les employés bénévoles ont consacré 157 000 heures tout au long de l'année, soit une augmentation de 39 % par rapport à 2021.

Plus de 15 600 employés ont participé au programme de responsabilité sociale des entreprises de Xylem, Xylem Watermark, en 2022, en soutenant une série d'initiatives, notamment former la prochaine génération sur les problèmes majeurs liés à l'eau, élargir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, et soutenir les communautés en crise.

« Xylem Watermark est fondamental pour notre mission consistant à résoudre les plus problèmes majeurs liés à l'eau dans le monde », a déclaré Austin Alexander, vice-président de la durabilité et de l'impact social chez Xylem. « Nos employés et partenaires ont fait preuve d'un engagement remarquable pour résoudre les problèmes liés à l'eau, à court et à long terme en 2022, avec 160 bureaux qui ont vu une participation de 100 % des employés. Nous sommes fiers de nos équipes et de nos partenaires, qui ont déjà commencé l'année 2023 en se portant volontaires pour répondre aux besoins de la communauté, partout, notamment en soutenant les opérations de secours et en fournissant de l'eau douce aux régions de Turquie touchées par un tremblement de terre ».

« En 2022, notre partenariat avec Xylem a permis de fournir de l'eau potable et des installations sanitaires à plus de 2 millions de personnes touchées par la pauvreté ou les catastrophes », a déclaré Rose Hogan, vice-présidente par intérim de l'unité technique d'Americares. « Grâce à l'engagement continu de l'équipe de Xylem, nous avons fourni de l'eau, des installations sanitaires et une formation en hygiène en Inde et au Bangladesh, notamment en améliorant les infrastructures et en effectuant des réparations majeures dans 27 centres de santé et six écoles. Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons réalisé tous ensemble en 2022 ».

Les efforts de bénévolat des employés contribuent également aux objectifs de durabilité 2025 de Xylem, qui comprennent : l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour au moins 20 millions de personnes ; la formation relative à l'eau et à WASH (Water and Sanitation Hygiene) pour 15 millions de personnes ; et le don de 1 % des bénéfices et de 1 % du temps des employés aux causes et à la formation liées à l'eau.

En 2022, les projets de Xylem Watermark ont inclus :

Pour soutenir les opérations de secours en Ukraine, les employés de Xylem ont levé des fonds, accueilli des familles de réfugiés, collecté des fournitures, fait don d'équipements et déployé des systèmes de traitement d'eau d'urgence qui desservent 128 000 personnes.

L'équipe d'intervention humanitaire de Xylem a fourni des stations d'urgence de traitement des eaux en Ukraine, en Afrique du Sud, au Pakistan et aux Philippines.

Les employés ont sensibilisé le public à la rareté de l'eau et réduit la pollution de l'eau grâce à la campagne mondiale « Take Steps to Solve Water » (prenez des mesures pour résoudre les problèmes liés à l'eau), à laquelle a participé Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City.

En partenariat avec des ONG telles que Americares, Engineers Without Borders et Planet Water Foundation, Xylem Watermark a soutenu l'élargissement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les écoles, les hôpitaux et les communautés, et touché ainsi 2,4 millions de personnes.

Xylem Ignite a continué d'inspirer les futurs responsables du secteur de l'eau, avec plus de 1 200 étudiants participant au deuxième concours annuel mondial d'innovation pour les étudiants et au concours Re-New Our World au Moyen-Orient.

Xylem (XYL) est l'une des principales entreprises mondiales dans le domaine des technologies d'approvisionnement en eau, qui s'engage à résoudre les problèmes majeurs liés à l'eau et aux infrastructures par l'innovation. Plus de 17 000 de nos employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars en 2022. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources, et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer leur approvisionnement en eau. Rejoignez-nous sur le site www.xylem.com.

Xylem Watermark, le programme de citoyenneté d'entreprise de la société, a été lancé en 2008, en ayant pour objectif de protéger et de fournir des ressources en eau potable dans le monde entier et également de former les gens sur les questions liées à l'eau. L'initiative mondiale, qui englobe l'engagement des employés et des parties prenantes, fournit un accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi qu'une réponse humanitaire d'urgence pour aider les communautés à mieux assurer leur approvisionnement en eau et à devenir plus durables.

