L'École de technologie supérieure de Montréal inaugure un nouveau pavillon de recherche





Un investissement fédéral de plus de 27 millions de dollars a permis la construction d'un nouveau pavillon à la fine pointe de la technologie

MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Des installations de pointe, des laboratoires et des lieux d'apprentissage modernes sont essentiels au perfectionnement des compétences et à l'innovation. En investissant dans les infrastructures de recherche indispensables, le gouvernement du Canada permet au pays de consolider sa position comme chef de file mondial de la recherche et de l'innovation, et de se tailler une réputation mondiale comme destination par excellence pour l'attraction de talents et de capitaux.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a inauguré le nouveau pavillon D à l'École de technologie supérieure (ÉTS), à Montréal. La construction de ce nouveau pavillon a été rendue possible grâce au Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires. Le Fonds a permis de moderniser des installations de recherche et de commercialisation, ainsi que des installations de formation utiles pour l'industrie dans des collèges et des écoles polytechniques du Canada.

L'ÉTS a obtenu plus de 27 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la construction de ce pavillon. Ce projet de plus de 55 millions de dollars a été achevé en 2019, mais l'inauguration du pavillon a dû être reportée à aujourd'hui en raison de la pandémie de COVID-19.

Citations

« Notre gouvernement sait qu'en investissant dans les infrastructures de recherche, nous investissons directement dans l'économie de demain. Et notre investissement dans l'ÉTS en est le parfait exemple, car il permettra de réaliser les prochaines innovations de pointe au Canada et de renforcer le développement technologique et économique du Québec. Grâce à cet investissement, les étudiants pourront développer leur expertise et effectuer des recherches au moyen d'équipements à la fine pointe de la technologie, ce qui les préparera aux emplois de l'avenir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Ce pavillon magnifique dont nous sommes très fiers vient soutenir l'expérience étudiante dynamique qui s'inscrit au coeur de la formation de l'ÉTS. Ce nouvel espace permet à notre communauté étudiante d'explorer, d'innover et de se préparer à avoir un impact marquant sur le développement technologique et économique de la société de demain. »

- Le directeur général et chef de la direction de l'ÉTS, François Gagnon

Faits en bref

Les investissements ciblés et à court terme faits dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires ont stimulé l'activité économique au pays et permis aux universités et aux collèges de former des travailleurs hautement qualifiés, d'être des incubateurs de découvertes, et de collaborer à des projets innovateurs qui aideront les entreprises canadiennes à demeurer concurrentielles et à prendre de l'expansion sur les marchés internationaux.

Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires est venu appuyer les objectifs du gouvernement du Canada dans le dossier des changements climatiques en favorisant la tenue de projets d'infrastructure verte et durable.

dans le dossier des changements climatiques en favorisant la tenue de projets d'infrastructure verte et durable. Depuis 2016, le gouvernement a fourni plus de 14 milliards de dollars en nouvelles ressources afin de soutenir la science et la recherche.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez l'actualité scientifique canadienne dans les médias sociaux @ScienceCdn : Twitter, Instagram, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 20 février 2023 à 10:30 et diffusé par :