Vers une gestion concertée - Montréal invite les acteurs du milieu au Sommet sur les chantiers

MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Déterminée à améliorer la gestion des travaux sur son territoire, la Ville de Montréal annonce la tenue du Sommet sur les chantiers le 30 mars prochain, au Centre des sciences de Montréal. Pour l'occasion, la Ville réunira l'ensemble des partenaires impliqués dans la gestion des travaux sur l'espace public montréalais afin de définir un plan d'action concerté assorti de solutions concrètes et visibles pour améliorer la gestion et la coordination des chantiers en ville.

À cette occasion, une centaine de personnes, dont des représentants de la société civile, des experts dans le domaine, des donneurs d'ouvrages, des promoteurs immobiliers et des entrepreneurs seront invités à participer aux discussions. Avec le Sommet sur les chantiers, la Ville de Montréal souhaite rassembler les acteurs impliqués dans les chantiers montréalais afin de définir ensemble des solutions aux trois grands enjeux identifiés :

L'occupation du domaine public;

La signalisation;

La coordination.

« Pour plusieurs, les chantiers peuvent représenter un véritable casse-tête. Depuis plusieurs mois, la Ville déploie de nouveaux processus et outils pour repenser la planification, la coordination et la gestion de l'ensemble des chantiers à Montréal. Nous sommes déterminés à améliorer la situation en mobilisant tous les acteurs impliqués grâce au Sommet sur les chantiers. Il est important que tous joignent leurs forces, car des actions concertées entre la Ville et ses partenaires externes font partie de la solution », a expliqué Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif.

« Je me réjouis de la tenue du Sommet sur les chantiers à Montréal. Nous sommes conscients que la gestion actuelle des chantiers à Montréal peut être plus efficace, c'est pourquoi nous rassemblons l'ensemble des partenaires impliqués pour redéfinir la gestion des chantiers sur le territoire de l'île de Montréal. Le but est d'avoir une réglementation plus robuste et d'améliorer la signalisation au pourtour des chantiers, mais surtout de sortir avec des livrables concrets. Si nous voulons nous assurer que notre ville demeure conviviale et notre centre-ville vibrant et dynamique, il est essentiel de revoir nos façons de faire et de développer ensemble des solutions », a déclaré le responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design, au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

La Ville de Montréal a déjà amorcé le travail, notamment en adoptant, en 2021, la Charte montréalaise des chantiers , pour favoriser l'application des meilleures pratiques par ses équipes et ses partenaires externes dans la réalisation de chantiers sur le territoire, et en développant la plateforme AGIR (Assistant à la gestion des interventions dans la rue). L' Escouade mobilité réalise également un travail de patrouille considérable sur le terrain, afin de contrer toutes formes d'entraves imprévues à la mobilité, notamment celles liées aux travaux de réfection et de construction, et d'assurer la fluidité et la sécurité des usagères et usagers du domaine public. Elle intervient afin d'écarter les obstacles sur la voie et d'améliorer la circulation. À titre d'exemple, elle a récupéré, en 2022, plus de 7 000 éléments de signalisation abandonnés.

