Le réseau de cliniques médicales privées LeBlanc + Savaria intègre la plateforme de Vitr.ai pour améliorer l'accès à ses services





BLAINVILLE, QC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Les 3 cliniques médicales composant le réseau LeBlanc + Savaria, situées à Blainville, Laval et Mont-Tremblant, sont fières d'annoncer le déploiement, au cours des dernières semaines, d'une plateforme intégrant l'intelligence artificielle permettant de mieux orienter chaque appel de prise de rendez-vous.

Cette plateforme porte le nom de Vitr.ai, et permet d'analyser en temps réel les mots employés par un patient dans sa requête de soins. Cette analyse informe le personnel sur le type de rendez-vous qui doit être octroyé pour offrir le meilleur niveau d'accès aux milliers de patients contactant à chaque semaine le réseau LeBlanc + Savaria pour prendre rendez-vous.

Depuis son implantation il y a 4 semaines, Vitr.ai a permis de réduire considérablement le temps nécessaire au personnel de LeBlanc + Savaria pour octroyer un rendez-vous, en plus d'aider les patients à tirer le maximum des différentes expertises disponibles dans leurs cliniques (médecin spécialisé en troubles musculo-squelettiques, infirmières praticiennes spécialisées, infirmières cliniciennes, infirmières auxiliaires, etc.).

Citations

« Je suis ravie de ce partenariat avec une entreprise québécoise pour nous aider à donner un meilleur service à nos patients, et à bien les orienter dès le premier contact. La médecine est une science compliquée et le travail fait en amont est colossal. La place de l'intelligence artificielle en médecine ne fera que grandir... je suis fière d'en faire partie. »

- Dre Marie-Andrée Leblanc, médecin et gestionnaire

« Grâce à l'AI avancée qu'offre Vitr.ai, je me sens plus confiant dans mes prises de décisions et j'ai la certitude de donner à mes clients les meilleurs rendez-vous possibles. Vitr.ai m'aide à optimiser mon temps et mes ressources, tout en veillant à ce que les rendez-vous soient pertinents en fonction des symptômes des patients. Je suis convaincu que l'utilisation de Vitr.ai est un atout majeur pour toute l'équipe des trois cliniques LeBlanc + Savaria. »

- Dominic Goudreau, Responsable des téléphonistes

À propos du Réseau Leblanc-Savaria

Avec un réseau de cliniques privées établies à Blainville, Laval et Mont-Tremblant, l'équipe de LeBlanc + Savaria ne cesse d'innover pour offrir une prise en charge des plus complètes dans un environnement accueillant. Au-delà du désir de maintenir des délais d'attente minimisés, son personnel médical dévoué et à l'écoute des patients est ce qui permet aux cliniques LeBlanc + Savaria de se distinguer. Inspiré des meilleures pratiques, le réseau de cliniques LeBlanc + Savaria a élargi son offre de services au fil des ans pour mieux répondre aux demandes de sa clientèle, des nouveau-nés aux aînés, et ainsi leur offrir un éventail de soins sur mesure prodigués par son équipe chevronnée de médecins, d'infirmières et d'infirmiers.

À propos de Vitr.ai

Vitr.ai est une entreprise québécoise oeuvrant dans le domaine du traitement naturel du langage, une forme d'intelligence artificielle (IA). Depuis 2015, cette entreprise s'affaire à entraîner par apprentissage machine supervisé un algorithme permettant de mieux orienter les patients dans le réseau de la santé. Lancé il y a 10 semaines, son produit phare Navig compte déjà 7 cliniques réparties sur l'ensemble du territoire québécois.

