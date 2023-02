Un sondage de TELUS indique que 80 % des Canadiens se sentent plus heureux après avoir regardé des vidéos d'animaux en ligne





La nouvelle liste de vidéos mettant en scène les animaux-vedettes emblématiques de TELUS contribue à réconforter les Canadiens tout au long de l'année.



Se sentir bien et faire le bien : pour chaque visionnement de la vidéo Moments doux de TELUS sur YouTube, TELUS versera 1 $, jusqu'à concurrence de 100 000 $, à des organismes de bienfaisance qui soutiennent les animaux et le mieux-être des Canadiens.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau sondage de TELUS révèle que 80 pour cent des Canadiens se sentent plus heureux après avoir regardé des vidéos d'animaux et que 63 pour cent des répondants sont de meilleure humeur après avoir regardé du contenu d'animaux en ligne . Selon ce sondage, la moitié des Canadiens préfèrent visionner du contenu d'animaux en ligne plutôt que par un autre type de média. Connue à l'échelle mondiale pour sa marque emblématique mettant en vedette la nature et les animaux, TELUS occupe une position unique pour contribuer à la joie des Canadiens. Ceux-ci trouveront du contenu réconfortant sur la Liste de vidéos Moments doux de TELUS, accessible sur YouTube et Télé OPTIK.

Tout comme les chaînes qui diffusent des feux de foyer ou les listes de musique apaisante, la Liste de vidéos Moments doux sur YouTube est conçue pour favoriser le mieux-être et procurer un sentiment d'apaisement et de joie. Elle présente les animaux-vedettes emblématiques de TELUS que les gens ont appris à connaître et à aimer.

En plus d'aider le public à mieux se sentir, la liste permettra également de venir en aide aux animaux et aux organismes de bienfaisance qui les soutiennent. Pour chaque visionnement, TELUS versera 1 $ (jusqu'à concurrence de 100 000 $, par l'entremise de la Fondation TELUS pour un futur meilleur) à des organismes de bienfaisance qui soutiennent les animaux d'assistance, la réhabilitation des animaux sauvages et les animaux de thérapie à l'échelle du pays.

« En tant qu'entreprise qui se distingue par sa vocation sociale, nous nous engageons à utiliser notre technologie et nos ressources pour contribuer à rendre le monde meilleur. Notre marque et nos efforts de marketing ne font pas exception. Au cours des deux dernières décennies, nous avons fait évoluer notre marque de manière stratégique afin qu'elle devienne l'une des plus dignes de confiance et des plus emblématiques au pays. Elle repose notamment sur nos animaux-vedettes bien-aimés, notre technologie de pointe et notre engagement en faveur d'un changement social positif, déclare Nathalie Dionne, vice-présidente, Marketing et expérience client, Québec. Avec le lancement de notre Liste de lecture Moments doux, nous avons la capacité unique d'utiliser notre iconographie de marque de premier plan pour contribuer à la santé et au mieux-être des Québécois et des animaux que nous aimons. »

La pandémie a entraîné une forte augmentation du nombre d'animaux de compagnie au pays. Le sondage de TELUS a révélé que 70 pour cent des propriétaires d'animaux voulaient un animal pour calmer leur anxiété, soulager la dépression, briser la solitude ou réduire le stress.

« Il n'y a aucun doute que les animaux sont une source de réconfort et de bonheur. Chez Projet équestre Goldie, nous en avons la preuve concrète à chaque jour en voyant les retombées positives des services d'équitation thérapeutique pour les enfants à besoins particuliers, souligne Cathy Duchesneau, directrice générale de Projet équestre Goldie. Je dis souvent qu'un enfant et son cheval ont une complicité qui va bien au-delà des mots : c'est un lien qui fait du bien. D'ailleurs, les gens peuvent bénéficier des effets thérapeutiques virtuellement, simplement en regardant des photos ou des vidéos d'animaux. La Liste de vidéos Moments doux de TELUS joue ce rôle à merveille. »

La Liste de vidéos Moments doux de TELUS est dès maintenant accessible sur YouTube, et à compter du 21 février, elle le sera également sur Télé OPTIK, à la chaîne 147 pour les clients de TELUS en Colombie-Britannique et en Alberta, et à la chaîne 492 pour ceux du Québec.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS à redonner aux collectivités, visitez telus.com/impactsocial .

