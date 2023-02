Grand rendez-vous national des parents - Une activité pour tous les parents





QUÉBEC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) lance une invitation au Grand rendez-vous national des parents, le 3 juin 2023 à Longueuil et en ligne! Cette activité s'adresse à tous les parents d'élèves intéressés par le rôle des parents dans le milieu scolaire et par les défis rencontrés dans l'accompagnement de leurs enfants dans leur cheminement.

Ce Grand rendez-vous marquera la fin de la tournée des Journées de mobilisation 2023 et soulignera la clôture de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation avec un événement festif de reconnaissance.

« Cet évènement national sera une occasion pour les parents de se rencontrer et d'échanger sur leurs expériences, leurs bons coups et leurs défis. Nous lancerons également les festivités du 50e anniversaire de la FCPQ. Merci à tous les parents qui s'engagent auprès de leurs jeunes et s'impliquent dans le milieu scolaire : cet événement est pour vous! », affirme Kévin Roy, président de la FCPQ.

Au programme de cette journée :

Des conférences d'invités spéciaux - plus d'informations à venir!

Un panel de jeunes, de parents et d'experts, concernant les défis en éducation

Un salon des exposants

Une activité de reconnaissance de l'engagement parental, incluant le dévoilement de la lauréate ou du lauréat de l'Ordre de la FCPQ

Le lancement du 50e de la FCPQ

Pour plus d'informations sur ce Grand rendez-vous et pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site web.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

