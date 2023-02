Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

Les grèves du Syndicat des employé-es de transport Autobus B.R.-CSN et du Syndicat des employé-es du transport scolaire Tremblay et Paradis-CSN se poursuivent en ce 20 février. « Malgré les échanges des derniers jours, l'employeur n'a pas cheminé...

Le 15 février, Marios Iliopoulos s'est entretenu avec le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavu?o?lu, à Ankara, pour exprimer son soutien matériel et sa solidarité envers le pays voisin, et annoncer son don d'un million d'euros pour venir...