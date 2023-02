Amouage dévoile le troisième chapitre de sa collection Odyssey, un quatuor de nouveaux parfums mettant en scène le plus grand trésor d'Oman, l'encens, dans toute sa complexité.





MUSCAT, Oman, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- Distillant ce moment propice dans le temps et insufflant une nouvelle vie à son héritage iconique, le nouveau chapitre Escape de la collection Odyssey d'Amouage ajoute quatre nouvelles Eaux de Parfum à son recueil de fragrances iconiques. Chaque création associe l'encens à une large palette d'ingrédients rares dans un savant mélange de tradition et de modernité. En explorant des thèmes introspectifs, Lineage, Search, Guidance et Purpose évoquent l'évasion, la volonté de grandir, la recherche d'une vocation, l'éclosion d'une nouvelle vie : l'itinéraire de la transformation d'un être.

Renaud Salmon, qui dirige la création artistique d'Amouage depuis 2019, en dit : « À Oman, on a accès à des merveilles de manière très pure. Beaucoup de mes idées viennent du fait de voyager seul, d'aller quelque part. Le troisième chapitre de la collection The Odyssey retranscrit ce sentiment d'évasion et les parfums si propres à Oman. Cette collection est pensée comme un voyage olfactif, singulier et introspectif, devant susciter des sentiments successifs de curiosité avec Lineage, de courage avec Search, de victoire personnelle avec Guidance et d'éveil spirituel avec Purpose. En axant cette collection sur l'île omanaise de Masirah, j'ai voulu rendre hommage aux origines d'Amouage dans un langage contemporain, en restant par-là fidèle à l'ethos de la Maison, à cette « vague » qui consiste à faire se rapprocher différentes cultures et générations. »

Lineage est un chant d'encens salé, de chaleur minérale et de méditation zénithale, c'est le parfum d'un déracinement, pour s'enraciner en soi.

Search est une histoire d'audace et de résistance, d'une vie qui triomphe de l'ombre. Il capte l'énergie virile d'esprits résilients qui ne craignent pas de faire face à leur obscurité intérieure pour devenir leur moi idéal.

Guidance est une revisite moderne et addictive de l'Amouade de Rose, d'Encens et d'Ambre gris. Guidance s'entend comme un poème, se sent comme une étreinte, se lit tel qu'une étincelle de sagesse.

Purpose est un totem vertical de bois minéraux et d'épices stellaires, le parfum de la paix retrouvée, de racines découvertes : du sentiment d'être complet.

Pour donner vie à ce nouveau chapitre, Amouage a collaboré avec des parfumeurs choisis pour leur créativité et leur fibre poétique : Karine Vinchon-Spehner (Lineage) - qui a déjà travaillé avec la Maison sur des parfums tels qu'Interlude Woman, Memoir Man, Overture Man et Boundless - ainsi que Quentin Bisch (Guidance and Purpose) et Alexis Grugeon (Search). À la lumière de créations résolument contemporaines, l'Encens, clef de voûte de ce quatuor, révèle ici la singularité de sa beauté et sa franche modernité. Fidèle au désir d'Amouage de réaliser des oeuvres d'art total, Escape marque une nouvelle étape de l'histoire d'Amouage ainsi qu'une plongée au coeur de l'âme et de l'identité d'Oman.

La collection The Odyssey : Chapter III - Escape est disponible dans toutes les boutiques et distributeurs Amouage du monde entier à partir du 1er février 2023 et peut être achetée en ligne sur www.amouage.com.

PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS*

SPRAY EDP 100ml : 130 OMR/345 EUR/360 USD.

**Les prix de vente recommandés sont à la seule discrétion des détaillants et peuvent être modifiés en fonction des réglementations fiscales locales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2005778/Amouage_Odyssey_Collection.jpg

