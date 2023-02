Avis aux médias - Lancement du programme Vision Inclusion





MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) tiendra une conférence de presse, le mardi 21 février 2023, à 10 h 30, pour lancer officiellement un tout nouveau programme visant à favoriser l'inclusion en milieu de travail des personnes pouvant expérimenter des barrières d'accès à l'emploi.

Quoi : Lancement du programme Vision Inclusion Quand : 21 février 2023 - 10 h 30 Où : Musée de la Civilisation (Québec) 85 Rue Dalhousie, Québec, QC G1K 8R2

Salle - Le Belvédère Qui : Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

M. Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec





L'évenement sera diffusé en direct sur la page Facebook de la FCCQ et sur les pages respectives des porte-paroles présents à l'évenement. Pour participer à la période de questions qui sera tenue virtuellement, veuillez vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous:

https://zoom.us/webinar/register/WN_x7leQ_vVQKKWq9aaJpJO9w

