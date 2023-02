Transport scolaire - La grève se poursuit chez B.R. et Tremblay & Paradis





QUÉBEC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Les grèves du Syndicat des employé-es de transport Autobus B.R.-CSN et du Syndicat des employé-es du transport scolaire Tremblay et Paradis-CSN se poursuivent en ce 20 février.

« Malgré les échanges des derniers jours, l'employeur n'a pas cheminé suffisamment pour permettre aux parties d'en arriver à une entente de principe. Les nouvelles données financières étant publiques et accessibles, nous connaissons la capacité de payer de l'employeur et les salarié-es s'attendent toujours à recevoir leur juste part de ces nouvelles sommes disponibles pour bonifier leurs conditions de travail », souligne Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

À propos

Sans contrat de travail depuis le 30 juin 2022, partageant le même établissement et les mêmes propriétaires, le Syndicat des employé-es de transport Autobus B.R.-CSN regroupe une quinzaine de membres alors que le Syndicat des employé-es du transport scolaire Tremblay et Paradis-CSN en compte 70. Les deux unités sont affiliées à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN regroupe 240 syndicats représentant plus de 45?000 membres. Son territoire s'étend sur les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Communiqué envoyé le 20 février 2023 à 06:00 et diffusé par :