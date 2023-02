La néo-banque islandaise indó choisit Lucinity pour une prévention moderne de la criminalité financière





REYKJAVIK, Islande, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- indó , une néo-banque mobile islandaise pionnière, a sélectionné Lucinity en tant que logiciel de conformité AML (anti-blanchiment d'argent) avec ses solutions Transaction Monitoring et Case Manager.

Fondée en 2018, indó est la première néo-banque à oeuvrer en Islande. Elle a été créée pour restaurer la confiance dans le système bancaire, en se montrant transparente avec les clients quant à la façon dont leur argent est utilisé. La société a reçu sa licence bancaire islandaise en février 2022. Il s'agit de la première licence délivrée depuis plus de 30 ans dans le but de capitaliser sur le marché bancaire hautement numérisé du pays, où 95 % de la population utilise une carte d'identité électronique, des applications bancaires ou des monnaies numériques. Elle cherche à imiter le succès et la croissance internationale significative des banques dites « challengers » au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.

Cette annonce survient au cours d'une période de forte expansion en Islande pour Lucinity, qui dessert maintenant plus d'un quart du marché islandais après que la banque Arion ait choisi Lucinity pour fournir ses solutions AML en novembre.

La plateforme AML de Lucinity exploite l'intelligence artificielle (IA) pour augmenter l'expertise humaine, permettant aux équipes de conformité de prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement et de bénéficier de processus de lutte contre le blanchiment d'argent modernisés. L'approche de Lucinity, qui consiste à créer une intelligence augmentée en combinant le meilleur de la technologie et des connaissances humaines, a aidé diverses banques et Fintechs à augmenter leur productivité en matière de conformité de plus de 50 %.

indó utilisera le Transaction Monitoring de Lucinity pour fournir à son équipe de conformité un dépistage des risques basé sur le comportement et une intelligence artificielle explicable. Le Transaction Monitoring [surveillance des transactions] permettra également aux équipes de lutte contre le blanchiment d'argent de bénéficier d'une charge de travail gérable et d'une expérience utilisateur agréable. Le Case Manager [gestionnaire de cas] de Lucinity offre des visualisations de données contextuelles à indó, ce qui lui permet de prendre des décisions fondées sur les données et de stimuler l'efficacité et la productivité.

En choisissant Lucinity, indó recherchait une solution AML convaincante capable de s'intégrer de manière fluide dans sa technologie existante et de s'adapter à la croissance rapide de sa clientèle.

« Nous sommes un nouveau concurrent dans le secteur bancaire, et nous recherchions une solution moderne capable de soutenir notre ambition et d'appuyer nos normes », a déclaré Haukur Skúlason, le PDG d'indó. « Lucinity n'est pas tant un fournisseur qu'un partenaire capable de s'adapter à notre pile technologique et à nos méthodes de travail agile. Lucinity comprend également nos priorités, notamment notre politique de tolérance zéro à l'égard du blanchiment d'argent. »

Guðdmundur Kristjánsson, fondateur et PDG de Lucinity, s'est lui aussi exprimé : « Nous sommes ravis de nous associer à indó pour les aider à réaliser leur mission consistant à restaurer la confiance et à rétablir la transparence dans le secteur bancaire, en Islande et au-delà. »

