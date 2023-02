Allion Labs fournit des services de conseil et de certification pour les solutions de maison intelligente





TAIPEI, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- Allion Labs, l'un des principaux consultants en écosystème de maison intelligente et d'IoT, est fier d'annoncer l'expansion de ses services de consultation intégrés pour la maison intelligente qui comprennent désormais la certification Matter. L'entreprise a déjà accompagné avec de succès de nombreux fabricants dans leurs démarches de certification et de validation de maisons intelligentes.

Allion Labs bénéficie d'un net avantage en matière d'assistance client, grâce à sa vaste expérience de partenariats avec des associations internationales pour le développement de nombreuses certifications. L'entreprise possède une connaissance approfondie des procédures de certification et de soumission et peut fournir une assistance tout au long du processus, notamment en facilitant la communication entre le client et l'association. En relation étroite avec les associations, Allion Labs peut offrir des informations précieuses lors des phases de débogage et de conception de l'expérience utilisateur.

Allion propose une gamme complète de services qui répondent aux besoins de diverses industries. Pour les fabricants, les services comprennent des conseils sur la conformité, la configuration de l'environnement de test, les formulations de tests de base, les pré-tests et les essais de certification. Les services sont également conçus pour aider les acheteurs à prendre des décisions éclairées, en mettant l'accent sur les services de validation de l'interopérabilité de l'expérience utilisateur. Nous fournissons également des conseils en conception, débogage, achat de produits, expérience utilisateur, intégration et automatisation via l'IA, en veillant à ce que nos clients reçoivent l'assistance dont ils ont besoin à chaque étape du processus.

Grâce à sa vaste expérience et à son savoir-faire sur le marché de l'IoT, Allion Labs encourage les fabricants qui cherchent à impressionner l'utilisateur final à réaliser des tests d'interopérabilité, des simulations d'écosystèmes et des validations de scénarios utilisateur. Disposant d'une large sélection de laboratoires dédiés et d'un inventaire de plus de 20 000 produits, les services d'Allion garantissent que les produits fonctionnent comme prévu avec une performance optimale. La société est également connue pour ses services de certification et de conseil pour un large éventail de technologies. Ces services sont disponibles pour de nombreux produits de maison intelligente, tels que les assistants intelligents, les enceintes connectées, les contrôleurs intelligents, les appareils électroménagers connectés, les appareils multimédias connectés et les produits d'éclairage intelligents.

En mettant l'accent sur la qualité et la performance dans le monde réel, Allion Labs est bien équipé pour aider les marques et les fabricants à commercialiser leurs produits intelligents et IoT en toute confiance. Pour plus d'informations sur les services de validation de maisons intelligentes et autres, veuillez consulter https://www.allion.com

Points de service

Europe (Monde) : [email protected]

États-Unis : [email protected]

Japon : we[email protected]

Chine : [email protected]

À propos d'Allion Labs, Inc.

Fondée en 1991, Allion Labs a accumulé plus de 30 ans d'expérience en tests. Avec son siège social à Taïwan et des filiales aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine et en Corée du Sud, Allion est en mesure de fournir des services à ses clients où qu'ils se trouvent. La société offre des services de conseils professionnels en matière de recherche, de conception, de qualité et de production. Ces services comprennent des tests de certification et de conformité aux normes, des tests de scénarios d'écosystèmes de produits, la conception des appareils de test et les solutions IIoT.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2004773/image_5024656_23509274.jpg

