/R E P E A T -- Cumucore a été sélectionnée dans le Top 100 des entreprises d'edge computing à surveiller de STL Partners/

HELSINKI, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- Cumucore , les experts privés des réseaux mobiles 4G/5G/6G, sont heureux d'annoncer leur inclusion dans la liste des 100 entreprises d'edge computing à surveiller en 2023 de STL Partners. Il s'agit d'un « Qui est qui » virtuel des acteurs responsables des innovations dans le monde du edge computing. La sélection de Cumucore reflète sa profonde expertise et sa maturité dans ce domaine, ainsi que son catalogue croissant de déploiements internationaux et sa capacité à atteindre des objectifs financiers clés.

« Le marché du edge computing est dynamique et évolue rapidement. Nous avons eu le plaisir d'en apprendre davantage sur les succès obtenus par toute une série d'entreprises (depuis des sociétés établies à des start-up disruptives) », a déclaré Tilly Gilbert, consultante principale chez STL Partners et cheffe de pratique en edge computing.

Cumucore est parmi les premiers à commercialiser un réseau 4G/5G privé entièrement conforme à la norme 3GPP avec un coeur de réseau virtualisé. Elle met des capacités SDN/NFV complètes et la sécurité la plus stricte à la portée d'un marché en pleine expansion. En combinant la flexibilité nécessaire pour prendre en charge n'importe quelle application avec des données sur site et le contrôle du cloud, la solution Cumucore représente de manière concrète les capacités d'edge computing évoluées que STL Partners reconnaît comme étant les meilleures du secteur.

« La demande croissante pour ces réseaux nouvelle génération et la reconnaissance de notre offre mature indiquent un consensus croissant dans le secteur, selon lequel l'application ultime de la 5 G pourrait bien être le réseau privé », a déclaré Mika Skarp, chef de produits senior chez Cumucore.

Pour souligner cette demande, Cumucore a livré des dizaines de systèmes correspondant à une large gamme de cas d'utilisation. Parmi les plus viables, citons la solution Mobile POS de Cumucore en partenariat avec l'intégrateur Poutanet, pour des événements en extérieur de grande envergure comme le festival hivernal finlandais Pikku Laskiainen et un grand festival de musique électronique d'Europe centrale qui aura lieu au printemps. Ce système est également déployé au Nigeria pour aider à combler la fracture numérique dans les communautés mal desservies. Cette solution a été présélectionnée pour le prix GLOMO 2023 du MWC qui récompense la meilleure innovation mobile pour l'économie connectée. Elle sera exposée sur le stand Cumucore, Hall 7 Stand 7G41.

À PROPOS DE CUMUCORE

Cumucore fournit des produits et services de coeur de réseau entièrement virtualisés 4G, 5G et 6G destinés à être utilisés dans des réseaux non publics. Elle possède plus d'une décennie d'expérience dans l'apport de NFV et de réseau de backhaul contrôlés par SDN, de réseaux 4G/5G/6G eVPC 5GLAN & TSN crées sur mesure pour une variété de cas d'utilisation dans le cadre de l'industrie 4.0, des médias de diffusion et du commerce connecté. Cumucore a été fondée en 2013. Son siège se trouve à Esbo, en Finlande.

Contact pour les médias : Mika Skarp, +358 50 582 9809, [email protected]

