ARTiSTORY organise l'expérience du thé de l'après-midi « Season of Impressionists » pour Fairmont Singapore en partenariat avec la National Gallery de Londres

SINGAPOUR, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- ARTiSTORY, la National Gallery de Londres et Anti:dote, Fairmont Singapore présentent Season of Impressionists, un thé de l'après-midi sur le thème des tournesols inspiré par les oeuvres du peintre néerlandais postimpressionniste, Vincent van Gogh, le premier d'une série de quatre thés de l'après-midi inspirés par l'art.

Disponible du 3 mars au 2 avril 2023, Season of Impressionists Afternoon Tea est un festin pour les yeux et le palais, avec des créations culinaires délicieusement innovantes inspirées par l'une des oeuvres les plus remarquables de Van Gogh : Tournesols, créée en 1888. Le chef pâtissier exécutif Yong Ming Choong et le sous-chef principal Jacky Lai ont réimaginé ce célèbre chef-d'oeuvre en art culinaire avec une série de délicieuses friandises en forme de tournesols, à déguster avec un cocktail ou un mocktail spécialement créé, dans le cadre chic de l'Anti:dote.

Yizan He, PDG et cofondateur d'ARTiSTORY, a déclaré : « Nous sommes ravis, en collaboration avec Fairmont Singapour, d'offrir une expérience unique aux clients de Singapour avec le thé de l'après-midi sur le thème des tournesols. Les invités pourront ressentir les artefacts de la galerie à travers la nourriture et la décoration exquise du restaurant, tout en fournissant une inspiration à l'industrie F&B pour une expérience culinaire plus grande et plus distinctive. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Fairmont Singapour et d'étendre la portée de la marque de la National Gallery de Londres. La conception et l'inspiration des plats et des boissons proposés sont de classe mondiale, ce qui est lié à la qualité et à la provenance de notre étonnante collection d'art d'Europe occidentale située ici à Trafalgar Square, à Londres, en Angleterre », a déclaré Judith Mather, directrice des licences de marque à la National Gallery de Londres.

« Nous sommes ravis de proposer cette expérience de thé de l'après-midi distinctive inspirée des Tournesols de Van Gogh et espérons apporter une appréciation nouvelle et différente de cette célèbre oeuvre d'art à travers la nourriture, avec la créativité et le flair culinaire de notre talentueuse équipe de chefs. Au fond, nous pensons que cette collaboration donnera à notre thé de l'après-midi à Anti:dote, déjà très populaire, une tournure artistique, pour offrir aux clients une expérience encore plus intéressante et mémorable », a déclaré Robert Strasser, directeur de l'hôtel Fairmont Singapore et Swissôtel The Stamford.

Pendant le thé de l'après-midi, les clients peuvent s'attendre à un cadre parfait, conçu pour leur donner l'impression de faire partie du tableau de Van Gogh. Les convives seront assis parmi une collection d'ornements sur le thème des tournesols, des tournesols frais assortis et une réplique encadrée du chef-d'oeuvre. Une séance de photos interactive sera également organisée avec des accessoires, invitant les clients à capturer l'instant pendant qu'ils s'adonnent à cette expérience artistique.

À propos d'ARTiSTORY

ARTiSTORY est un leader mondial dans le domaine de la concession de licences d'art et de propriété intellectuelle culturelle et abrite les principaux programmes de concession de licences des musées et des institutions patrimoniales du monde. Grâce à sa capacité unique à transformer des « artefacts en marchandises », à raconter des histoires par le biais du contenu numérique et à ses équipes dans le monde entier, ARTiSTORY s'engage à augmenter les revenus des ventes et la notoriété des marques avec les marques et les détaillants du monde entier. ARTiSTORY travaille avec des musées, des galeries, des musées scientifiques et des bibliothèques de renommée mondiale, et mène des activités de licence dans le monde entier, couvrant les marques, les détaillants et les fabricants dans tous les domaines.

Soutenu par Sinofaith IP Investment Company (SIPIC), une entité qui s'engage dans un modèle commercial unique « IP+Investissement », ARTiSTORY est déterminé à construire une véritable centrale mondiale et un écosystème de PI liés à l'art, la culture et la science.

https://www.artistorybrands.net

À propos du Fairmont Singapour

Fairmont Singapore, la première propriété de Fairmont Hotels & Resorts en Asie, comprend 778 chambres et suites. Il propose une collection distincte de 12 restaurants et bars, le spa primé Willow Stream, d'une superficie de 50 000 m², et le centre de convention ultramoderne Raffles City, qui dispose de 34 salles de réunion et d'un espace de réception flexible de premier choix de 108 000 m². Stratégiquement situé au coeur des quartiers d'affaires, de shopping et de divertissement de Singapour, le Fairmont Singapore est l'endroit où les voyageurs sophistiqués découvrent des expériences culturellement riches et authentiques de la Cité du Lion.

En tant que marque d'hospitalité engagée dans la durabilité, l'hôtel n'a cessé d'explorer les moyens de limiter l'impact environnemental. Les initiatives de durabilité comprennent la réduction de l'utilisation du plastique, l'utilisation de produits durables dans les restaurants et, surtout, le lancement de la première ferme aquaponique urbaine de l'hôtel, où poissons et légumes poussent ensemble dans un système intégré sans pesticides.

À propos de la National Gallery, Londres

La National Gallery est l'une des plus grandes galeries d'art du monde. Fondée par le Parlement en 1824, la National Gallery abrite la collection nationale de peintures de la tradition d'Europe occidentale de la fin du XIIIe siècle au début du XXe siècle. Les principaux objectifs de la galerie sont de mettre en valeur la collection, d'en prendre soin et d'offrir le meilleur accès possible aux visiteurs. Les principaux objectifs de la galerie sont de mettre en valeur la collection, d'en prendre soin et d'offrir le meilleur accès possible aux visiteurs. Entrée gratuite.

