Hartmut Mai, anciennement chez Allianz, rejoint Cyberwrite, leader des technologies de cyberassurance

NEW YORK, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- Cyberwrite, fournisseur de la technologie IA brevetée de cyberassurance 4SEEN® et de produits de cyberassurance, a annoncé officiellement aujourd'hui la nomination de Hartmut Mai au poste de président du groupe.

M. Mai possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance au niveau mondial. Il a précédemment occupé le poste de directeur de la souscription et de membre du conseil d'administration d'Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Au cours de sa brillante carrière, il a également occupé des rôles de direction de la souscription chez AIG, a dirigé le lancement de la police d'assurance cybernétique d'Allianz en Allemagne en 2013 et a dirigé le programme de responsabilité financière et professionnelle (FINPRO) chez Marsh.

« Suite à notre collaboration en 2022, nous sommes ravis qu'Hartmut nous rejoigne à plein temps afin de diriger nos opérations d'assurance, a déclaré Nir Perry, fondateur et PDG de Cyberwrite. Hartmut possède une expérience considérable en matière de souscription d'assurance et de gestion des marchés, de cyberassurance, de transformation numérique et d'innovation. Avec lui, nous continuerons de faire en sorte que l'écosystème assurantiel puisse exploiter le potentiel des cyberassurances grâce à la technologie IA brevetée de Cyberwrite et aider les entreprises à obtenir la protection dont elles ont besoin en temps réel, à les sensibiliser aux cyberrisques et à réduire ces risques. »

« Je suis ravi de rejoindre Cyberwrite, a commenté M. Mai. Alors que les cyberattaques, les violations de données et autres cyberrisques deviennent plus courants et ont un impact sur les entreprises à l'échelle mondiale, les coûts atteignent des sommets pour les entreprises et les assureurs. Le secteur a grandement besoin de trouver de meilleures façons de réduire ces risques et d'assurer les entreprises rapidement et en fonction des données. Je connais Cyberwrite depuis 2017, et sa technologie IA unique brevetée offre au marché des capacités sans précédent pour remodeler l'avenir de la cybersécurité et de la cyberassurance pour plus de rentabilité, de résistance et de cybersécurité. »

L'algorithme breveté 4SEEN® de Cyberwrite prédit le niveau de risque et l'impact économique potentiel des cyberattaques pour toute entreprise en temps réel et à la demande. Cette technologie révolutionnaire alimente les offres de Cyberwrite et renforce la confiance et l'efficacité à chaque étape du cycle de vie de la cyberassurance. Les souscripteurs qui utilisent la plateforme d'analyse des risques de Cyberwrite, par exemple, disposent de recommandations fondées sur des données et basées sur leurs directives de souscription, une analyse de l'impact réglementaire et des conseils d'amélioration pour chaque entreprise. Des interfaces de programmation d'applications (API) fournissent toutes les données de manière simplifiée. Les agents et courtiers d'assurance exploitent la plateforme lors de la vente de polices d'assurance afin d'aider leurs clients à mieux comprendre leurs risques potentiels, la protection dont ils ont besoin et la manière de limiter les cyberrisques.

Fondée en 2017 par des experts du secteur de la cybernétique et de l'assurance, Cyberwrite a conçu des produits utilisés dans le monde entier par des assureurs, réassureurs, agents et courtiers de premier plan pour faire croître les ventes de cyberassurances et réduire les coûts de souscription et de gestion des risques. La plateforme phare de la société, 4SEEN®, assure le suivi de plus de 8 milliards de dollars de risques de cyberassurance et a aidé les assureurs et les réassureurs à analyser les cyberrisques de plus de 600 000 entreprises. Cyberwrite a été nommée Cool Vendor par Gartner, est lauréate du prix d'excellence Frost & Sullivan et diplômée du FinTech Innovation Lab de New York en partenariat avec Accenture. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.cyberwrite.com.

